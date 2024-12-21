حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

في ختام معرض تراثنا

باسل رحمي وممثلو جهات دولية يجتمعون مع اصحاب المشروعات لتعزيز قدرتهم على التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية

أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تعزيز قدرة المشروعات اليدوية والتراثية للتصدير للخارج، من خلال تعريفهم باحتياجات الأسواق الخارجية ومعايير الجودة واشتراطات التصدير بالإضافة الي تسهيل مشاركتها في كبرى المعارض الداخلية أو الخارجية سواء التي ينظمها الجهاز أو يشارك فيها، وذلك من أجل إتاحة الفرص التسويقية لتلك المنتجات للنفاذ للأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها في التصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية.

جاءت تصريحات رحمي خلال جلسة موسعة شارك فيها ضمن فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك بجناح خدمات الجهاز المقام على هامش معرض تراثنا حيث شهد الجناح عقد عدد من الجلسات مع شركاء التنمية للتوسع في تقديم أوجه الدعم الفني لأًصحاب المشروعات اليدوية والتراثية.

وشارك في الجلسة الدكتور هاشم حسين رئيس مركز اليونيدو للترويج للاستثمار وريادة الأعمال بالبحرين والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وبحضور السادة نواب الرئيس التنفيذي للجهاز الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد مدحت والأستاذ حاتم العشري بالإضافة إلى العشرات من العارضين المشاركين في فعاليات المعرض خلال النسخة الحالية.

وأوضح رحمي أن الهدف من مشاركة العارضين في الجلسة هو مناقشة أهم التحديات التي تواجه أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في سبيل تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، وكيفية التغلب على مثل هذه التحديات من خلال حصولهم على الخدمات الفنية والتسويقية الضرورية لتأهيلهم للتعامل مع الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى توعيتهم بالخدمات التي تقدمها مختلف جهات الدولة لمساعدتهم على التصدير وأضاف أنه تم الاستماع إلى آراء العارضين وتبادل الأفكار مع أصحاب المشروعات لتطوير تلك الخدمات مستقبلا.

وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات خلال الجلسة أن الجهاز يعمل علي مدار الساعة لتيسير وصول الخدمات الفنية والتسويقية اللازمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام وخاصة المشروعات التراثية واليدوية لتعزيز قدرتها على التصدير من خلال تحسين قدرتها على الإنتاج والتنافسية واختراق الأسواق الجديدة وخاصة الأسواق الأفريقية والعربية. وقال رحمي إن الجهاز يعمل علي منح أصحاب المشرعات الخدمات الفنية المتاحة لرفع جودة منتجاتها لملائمة الأسواق الخارجية كما أشار أيضا إلى أهمية الحصول على الشهادات اللازمة للتصدير فضلا عن أهمية إتاحة دراسات تسويقية احترافية عن الأسواق المستهدفة.

وأكد الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة أن هذا اللقاء مع العارضين يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز والجمعية للعمل على فتح أسواق جديدة أمام أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية في الأسواق الأفريقية التي تتمتع بفرص واعدة أمام هذا القطاع وأعرب عن سعي جمعية المصريين الأفارقة المستمر لتأهيل أصحاب المشروعات لاكتساب أسواق جديدة والتوسع في تسويق منتجاتهم.

وأوضح الدكتور هاشم حسين رئيس مركز اليونيدو للترويج للاستثمار وريادة الأعمال بالبحرين أن مشاركة اليونيدو البحرين في فعاليات معرض تراثنا هذا العام تمثل استمرارا لجهود اليونيدو لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مؤكدا على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم أصحاب المشروعات في ضوء التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق حاليا ومساعدتهم على مواكبتها والتعامل معها لاستمرار مشروعاتهم و تطورها .

هذا ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز قام بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات بصياغة رؤية وطنية متكاملة لتنمية قطاع الحرف اليدوية والتراثية وأكد على اهتمام الجهاز بمساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على تصدير منتجاتهم مشيرا إلى أن الجهاز قد قام بإنشاء إدارة متخصصة ضمن هيكلة التنظيمى لتكون معنية بهذا المحور الهام الذي يساعد المنتج المصري للوصول للعالمية.

وطالب عدد كبير من العارضين المشاركين في المعرض الحصول على منافذ دائمة في المطارات والمناطق السياحية لعرض منتجاتهم بشكل دائم حيث أكد لهم مسئولو الجهاز أنه تم على هامش المعرض توقيع مذكرة تعاون مع ميناء القاهرة الجوي لعرض منتجات أصحاب الحرف التراثية واليدوية في المطارات بالإضافة إلى التعاون مع المتحف المصري الكبير لعرض منتجات أصحاب المشروعات بالمتحف.