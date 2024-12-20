للسعوديات فقط .. اعرفي سر البوتوكس الطبيعي من ماسكات البيت لبشرة مشدودة وشباب دايم

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رياض - احمد صلاح - مع انتشار التجميل الطبيعي أصبح البحث عن حلول بديلة وأكثر أماناً لمنتجات التجميل الكيميائية أمر شائع تأثير البوتوكس يمكن تحقيقه باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل تمنحك هذه المكونات بشرة مشدودة ومشرقة بدون أي أضرار جانبية أو تكلفة مرتفعة.

فوائد الماسكات الطبيعية للبشرة

الماسكات الطبيعية تحتوي على عناصر مغذية تمد البشرة بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها تعمل هذه الماسكات على تحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد بفضل مكوناتها الطبيعية مثل الزيوت النباتية والعسل والبيض كما أنها خالية من المواد الكيميائية التي قد تسبب تهيج البشرة مما يجعلها مناسبة لجميع أنواع البشرة.

أفضل المكونات لشد البشرة

هناك مكونات طبيعية فعالة جداً في شد البشرة وتقليل مظهر التجاعيد ومنها بياض البيض الذي يساعد في تحسين مرونة الجلد والعسل الذي يعمل كمرطب طبيعي والزبادي الذي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يجدد خلايا البشرة بالإضافة إلى زيت جوز الهند المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة.

وصفة ماسك البوتوكس الطبيعي

لتحضير ماسك طبيعي بمفعول البوتوكس قومي بمزج بياض بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من العسل وأخرى من عصير الليمون اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على قوام متجانس طبقي الخليط على وجهك واتركيه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف ثم اغسليه بالماء الفاتر استخدمي هذا الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

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