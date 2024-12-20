استبعاد لاعب غير متوقع من قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

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رياض - احمد صلاح - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقررة بعد غدا الأحد في استاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد