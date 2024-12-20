انت الأن تتابع خبر استبعاد لاعب غير متوقع من قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقررة بعد غدا الأحد في استاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد
- حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
- المدافعون: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.
- الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل "كوكا"، إمام عاشور، محمد مجدي "أفشة".
- المهاجمون: حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود عبد المنعم "كهربا".
- وتشمل قائمة الغيابات اللاعبين: عمر كمال عبد الواحد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله، علي معلول، وكريم فؤاد.