عاجل- «دماء على أضواء عيد الميلاد».. هجوم دهس مروع في سوق بألمانيا ( تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - «دماء على أضواء عيد الميلاد».. هجوم دهس مروع في سوق بألمانيا، حادثة اصطدام سيارة بمجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد بمدينة مغدبورغ بوسط ألمانيا أثارت صدمة واسعة، حيث أعلنت السلطات المحلية أن الحادث أسفر عن وقوع ضحايا وإصابة العديد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

تفاصيل الحادث:

الشرطة ألقت القبض على السائق بعد الحادث.

وفقًا للتقارير الأولية: الإسعاف أفاد بأن عدد المصابين يتراوح بين 60 إلى 80 شخصًا ، بعضهم في حالات خطيرة. رويترز نقلت عن الشرطة أن الحادث أدى إلى وفاة شخص واحد على الأقل.



تفاصيل الحادث:

سوق عيد الميلاد يقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو مكان مزدحم في هذا الوقت من العام.

شهود عيان ذكروا أن السيارة اقتحمت الحشد في السوق بشكل مفاجئ.

خدمات الطوارئ والشرطة انتشرت بسرعة في المكان، وتم إخلاء المنطقة من الجمهور.

المشتبه به:

السلطات الألمانية ترجح أن الحادث ربما يكون هجومًا متعمدًا ، دون إعلان رسمي عن الدافع حتى الآن.

، دون إعلان رسمي عن الدافع حتى الآن. مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت حالة من الفوضى مع تواجد مكثف لسيارات الإسعاف والشرطة.

التحذيرات والإجراءات:

مدير السوق دعا الجمهور إلى مغادرة وسط البلدة.

تحقيقات جارية للكشف الملابسات والدوافع وراء الحادث.

الحادث يسلط الضوء على تحديات تأمين التجمعات العامة في موسم الأعياد، وسط تزايد المخاوف من الهجمات المحتملة.