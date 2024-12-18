كريم الاساس الطبيعى الرهيب وروج الشفايف الثابت الاصلى في المنزل بكل الالوان بدون تكاليف

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رياض - احمد صلاح - كريم الاساس الطبيعى الرهيب وروج الشفايف الثابت ، مستحضرات التجميل من أهم الأشياء التي تهتم بها معظم الفتيات والنساء بوجه عام، وتحب أن تقوم باقتنائها وشرائها من أعلى البرندات ولكن هذا سيدتي سوف يكلفك الكثير مع العلم أن بعضها يكون مغشوش رغم ارتفاع سعره وهذا حتى ينخدع العميل ويقوم بشرائه، وسوف نقدم إليك أفضل طريقة عمل كريم الاساس وروج الشفايف الثابت في البيت.

كريم الاساس الطبيعى الرهيب وروج الشفايف الثابت

هناك بعض من الطرق الذي يمكن أن نقدمها لك سيدتي حتى تكونين قادرة على تحضير مستحضرات التجميل والمكياج الخاص بك بنفسك في البيت بهذه الطريقة:

طريقة عمل الروج الثابت:

للروج كثير من الدرجات التي تحبها الفتيات فمن الآن يمكنك اختيار الدرجة التي ترغبين بها عندما تقومين بعمل الروج الثابت بنفسك:

150 جرام بذور كتان.

بودرة ايشادو بالدرجة التي تريدها.

زيت الياسمين.

زيت الخزامي.

2 ملعقة كبيرة شمع العسل.

2/1 كوب ماء.

طريقة التحضير:

قومي بوضع قدر على النار يضاف له الماء ومن ثم بذور الكتان وقلبيهم جيداً حتى أن تلاحظين أنه ينتج مادة لزجة يزداد قوامها وتصبح مثل الجلي.

ثم بعد ذلك يتم إضافة شمع العسل وقلبي يترك الخليط على نار هادئة حتى يذوب تماماً.

يرفع القدر من على النار ويتم تصفيته جيداً للتخلص من بذور الكتان ثم تضاف الزيوت وقلبي.

احضري علبة معقمة ونظيفة يسكب بها الخليط ويترك غفي الثلاجة ليتجمد ثم يتم استعماله.

طريقة عمل كريم الأساس:

المكونات:

ملعقة لبن زبادي.

قطرتين جليسرين.

ملعقة نشا.

ملعقة خميرة.

ملعقة بودرة تلك.

قطرات ماء ورد.

قطرات خل تفاح.

طريقة التحضير: