انت الأن تتابع خبر بطنك هتلزق في ظهرك؟!.. وصفة ورق الغار السحرية للتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن.. هتندمي انك معرفتهاش من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغار من أبرز النباتات الطبيعية التي تقدم فوائد صحية وجمالية متعددة، فهو لا يقتصر على العناية بالجسم والبشرة والشعر، بل يستخدم أيضا في التخلص من الحشرات المنزلية المزعجة وقد تتزايد استخدامات ورق الغار يوما بعد يوم، مما يبرز مدى أهميته وفوائده، كما يعتبر خيارا فعالا للأشخاص الذين يسعون لخسارة الوزن بطرق طبيعية، مما يجعله محط اهتمام خاص لدى الذين يعانون من السمنة المفرطة ويرغبون في الوصول إلى وزن مثالي.

ورق الغار لإنقاص الوزن

نقدم لك وصفة بسيطة باستخدام ورق الغار تساعد في التخلص من الوزن الزائد، فضلا عن فوائدها المتعددة لصحة الجسم.

المكونات

بعض أوراق الغار

4 أعواد من القرنفل

ربع كوب من عصير الليمون

ماء

طريقة التحضير

اغسلي أوراق الغار وأعواد القرنفل جيدا.

ضعيهما في وعاء وأضيفي 2 كوب من الماء.

ارفعي الوعاء على النار حتى الغليان، ثم اسكبي المشروب في وعاء آخر.

أضيفي عصير الليمون إلى الخليط واتركيه حتى الصباح.

تناولي هذا المشروب يوميًا على الريق للحصول على النتائج المرجوة.

فوائد مشروب ورق الغار