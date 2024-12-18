معلومات هامة حول سرطان المرارة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - مقدمة عن سرطان المرارة

يُعتبر سرطان المرارة أحد الأنواع النادرة ولكنه خطير من السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي. تتشكل هذه السرطانات في الخلايا التي تبطن الجدار الداخلي للمرارة، وهي العضو الصغير الذي يقع تحت الكبد ويخزن الصفراء. هذه الصفراء هي سائل يُفرز من الكبد ويعمل على هضم الدهون.

أسباب وعوامل الخطر

على الرغم من أن السبب الدقيق لسرطان المرارة غير معروف، إلا أن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة به، منها:

الالتهابات المستمرة: قد يؤدي التهاب المعدة المستمر مثل التهاب المرارة إلى زيادة احتمالية حدوث سرطان المرارة.

قد يؤدي التهاب المعدة المستمر مثل التهاب المرارة إلى زيادة احتمالية حدوث سرطان المرارة. الحصوات المرارية: الأشخاص الذين يعانون من وجود حصوات في المرارة لديهم خطر أكبر للإصابة بسرطان المرارة.

الأشخاص الذين يعانون من وجود حصوات في المرارة لديهم خطر أكبر للإصابة بسرطان المرارة. التاريخ العائلي: وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض المرارة يمكن أن يزيد الخطر.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض المرارة يمكن أن يزيد الخطر. العمر: يزيد خطر الإصابة بسرطان المرارة مع التقدم في السن.

الأعراض والتشخيص

من الممكن أن لا يظهر سرطان المرارة أي أعراض في المراحل المبكرة، مما يجعل اكتشافه صعبًا. ومع ذلك، في حال ظهور أعراض، قد تشمل:

آلام في البطن أو في منطقة الكتف الأيمن.

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

الغثيان والقيء.

فقدان الوزن غير المبرر.

يقوم الأطباء بتشخيص سرطان المرارة عادةً من خلال مجموعة من الفحوصات مثل التصوير بالأشعة السينية أو الرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية للكشف عن وجود خلايا سرطانية.

الوقاية والعلاج

الوقاية من سرطان المرارة تُركز على تقليل عوامل الخطر. ومن الاستراتيجيات الممكن اتباعها:

الحفاظ على وزن صحي لتقليل خطر الحصوات المرارية.

اتباع نظام غذائي غني بالألياف والفيتامينات.

الإقلاع عن التدخين حيث أنه يزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

أما بخصوص العلاج، فيعتمد على مرحلة السرطان وموقعه. يمكن أن يشمل العلاج:

الجراحة لإزالة المرارة أو الأنسجة المحيطة المصابة.

العلاج الكيميائي أو الإشعاعي بعد الجراحة للتخلص من أي خلايا سرطانية متبقية.

الخاتمة

سرطان المرارة، رغم ندرته، يحتاج إلى اكتشاف مبكر وعلاج فوري لمنع انتشاره. الحفاظ على نمط حياة صحي والانتباه لأي أعراض غير طبيعية هو المفتاح للكشف المبكر والوقاية منه. دائمًا ما ينصح بالتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية عند الشعور بأي أعراض غير مبررة لضمان الحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.