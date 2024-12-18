انت الأن تتابع خبر "كريم طبيعي هينور وشك في دقائق".. طريقة تحضير كريم الليمون الفعّال لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد | وداعًا للتجاعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد كريم الليمون من العلاجات الطبيعية الممتازة لتفتيح البشرة، وإزالة التجاعيد، ومنحها مظهرًا شابًا ومشرقًا يمتاز بتركيبته الغنية التي تساعد على توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات الجلدية، بالإضافة إلى ترطيبها بفضل احتوائه على زيوت طبيعية تمنح البشرة نعومة ومرونة خاصة في الأجواء الباردة يعمل الكريم على مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة، ويغذي البشرة ليمنحها إشراقة دائمة كما يحتوي على مكونات طبيعية تساهم في شد البشرة والتخلص من علامات التقدم في السن بشكل فعال سنستعرض في هذا التقرير كيفية تحضير كريم الليمون الطبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بطريقة سهلة ومباشرة في المنزل.

المكونات:

كوب من مغلي الليمون.

نصف كوب من مغلي ورق الغار.

نصف كوب من مغلي القرنفل.

3 قطرات من زيت اللوز.

3 قطرات من زيت الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

1. في وعاء مناسب، يتم مزج مغلي الليمون، مغلي ورق الغار، ومغلي القرنفل معًا، ثم يقلب المزيج جيدًا.

2. تضاف النشا تدريجيًا مع الاستمرار في التحريك حتى تذوب تمامًا، ثم يوضع الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط كثيفًا.

3. بعد ذلك، يتم رفع الوعاء عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا.

4. يضاف الزيتين (زيت اللوز وزيت الليمون) مع زيت جوز الهند إلى الخليط البارد ويقلب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

5. يتم تعبئة الكريم في عبوة نظيفة، ويستخدم على البشرة قبل النوم للحصول على نتائج مثالية.

فوائد كريم الليمون للبشرة: