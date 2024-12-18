الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة على الدولار بنسبة 0.25%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - خفض أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 0.25%.

وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس فى شهر نوفمبر الماضى لتهبط من مستوى 5.00% إلى 4.75%.

وبذلك تصبح الفائدة على الدولار الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية 4.5% بعد قرار اليوم الأربعاء.

وشهدت السنوات الأربعة الأخيرة رفعاً متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

وتعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفع مؤخراً إلى مستوى 2700 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 3000 دولار للأوقية.