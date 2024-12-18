هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر رفيع: نحن في الأيام الأخيرة لمفاوضات صفقة التبادل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر رفيع: نحن في الأيام الأخيرة للمفاوضات وخلال أسبوع سنعرف إن كانت وجهتنا نحو إبرام صفقة أم لا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس إيفاد طاقم رفيع للانضمام للمباحثات الخاصة بصفقة التبادل.

وكانت حركة حماس، أكدت، أنّ الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

و تواصل إسرائيل شن حربها الدامية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 152 ألفًا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.