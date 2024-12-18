انت الأن تتابع خبر شعرك انتي وبنتك هيكون زي الحرير..أقوي كرياتين لفرد الشعر الخشن المجعد وتنعيمه هتلاحظي الفرق خلال ساعتين بس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقوي كرياتين لفرد الشعر الخشن المجعد وتنعيمه، فرد الشعر الخشن المجعد بكريم بانثينول يعتبر من أكثر وأضمن الخطوات المهمة التي يمكنك من خلالها العناية بشعرك على أكمل وجه، وهذا الأمر يحدث عند الاستعانة بكريم بانثينول، حيث أنه يعمل على إزالة أي درجة من درجات التجاعيد بشكل تام، ويمكنك تحضير خليط كريم بانثينول في وقت قصير جداً وسوف تحصلي على شعر مفرود دون وجود عيوب فيه.

أقوي كرياتين لفرد الشعر الخشن المجعد

سوف نقدم لكم وصفات كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر

وصفه كريم البانثيول والنشا لتنعيم وفرد الشعر

تعتبر هذه لوصفه فعاله جداً لتنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد

المكونات:

ملعقة من الفازلين الأبيض.

ملعقة من كريم البانثيول.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

بضع قطرات من زيت الياسمين.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قرص مطحون من أقراص فيتامين ب.

بياض بيضة واحدة فقط.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع به كمية الفازلين الموضحة ونقوم بتذويب الفازلين، وذلك عن طريق وضعه في المايكرويف أو وضع الوعاء على بخار مائي.

بعد تمام الذوبان نترك الفازلين يبرد قليلاً ثم نصيف عليه كريم البانثينول ونخلط حتى يتم التجانس تماماً.

نقوم بعد ذلك بضرب بياض البيضة والنشا معاً جيداً حتى لا نحصل على أي تكتلات.

نقوم بعد ذلك بوضع بقية المكونات الموجودة لدينا بشكل تدريجي حتى نحصل على خليط ناعم.

بعد الانتهاء من الخلط يصبح لدينا خليط ناعم ومتماسك يمكن تطبيقه على الشعر.

نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة قصيرة ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو.

في خلال ساعتين فقط سوف تلاحظين الفرق في تنعيم وفرد الشعر الهايش المجعد .

طريقة استخدام خليط كريم البانثينول لفرد الشعر المجعد وتنعيمه

نقوم أولاً بغسل الشعر جيداً حتى نزيل أي زيوت عالقة به.

نقوم بتجفيف الشعر إلى أن يصبح مندي قليلاً.

نقوم بتطبيق الخليط على الشعر ونوزعه جيداً على الأطراف.

نقوم بلف الشعر جيداً بواسطة بونيه ونتركه لمدة 6 ساعات.

نقوم بعد ذلك بغسل الشعر وتجفيفه.

سوف نلاحظ من أول مرة الفرق في تنعيم وفرد الشعر الخشن .

أهمية وفوائد كريم البانثينول لفرد الشعر