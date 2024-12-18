كيفية عمل كريم كولاجين للبشرة في المنزل لشد الوجه ببساطة

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رياض - احمد صلاح - الكولاجين هو بروتين طبيعي تفرزه خلايا الجلد والبشرة بهدف الحفاظ على مرونة الجلد وحيويته وشبابه، ولكن بعد الوصول لمرحلة عمرية معينة تقريبًا العشرينات من العمر يقل إنتاج الكولاجين ويظهر ذلك على البشرة من حيث ظهور التجاعيد والعلامات الرفيعة وعلامات الشيخوخة، لهذا هناك الكثير من أنواع كريم الكولاجين للبشرة التي تباع بالصيدليات، وإذا كنتي لا تحبين المستحضرات الجاهزة قومي بتحضيره بنفسك في المنزل بمكونات طبيعية.

طريقة عمل كريم كولاجين للبشرة بالمنزل

تتكون تلك الوصفة السحرية لاستخدام كولاجين البشرة لشد الوجه من:

عسل نحل طبيعي: 1½ ملعقة حجم صغير.

زيت جوز الهند: 1 ملعقة حجم صغير.

فيتامين E: 1 ملعقة حجم صغير حوالي 2 كبسولة.

زيت ورد: 6 نقاط.

زيت إبرة الراعي: 6 نقاط.

كيفية تحضير كريم الكولاجين للبشرة

يوضع زيت جوز الهند مع العسل للتدفئة على النار مع تقليبهما.

عندما يذوب كلا المكونين يرفعان عن النار ويتركا على جنب حتى تهدأ الحرارة.

بعد هذا تضاف المكونات المتبقية ونضعهم معًا على النار ثلاث دقائق.

عندما يبرد يمكن استخدامه للتطبيق على الوجه.

وللحفظ يوضع في وعاء زجاجي محكم الغلق بالثلاجة.

فوائد كريم الكولاجين للبشرة

كل مكون من المكونات السابقة لعمل كريم الكولاجين للبشرة له فائدته الهامة للبشرة فمثلًا: