انت الأن تتابع خبر "ابعد عنه حالا.. نوع مكسرات شهير ممكن يكون سبب وفاتك من غير ما تاخد بالك!"والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد المكسرات من أكثر الأطعمة المحببة والمفيدة التي يتناولها الكثيرون لما تحتويه من عناصر غذائية غنية ومعادن مفيدة للجسم لكن هناك نوعا معينا من المكسرات يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على الصحة عند تناوله بطريقة خاطئة أو بكميات كبيرة ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

ما هو هذا النوع من المكسرات

يعد جوز الهند المر أو ما يعرف باللوز المر أحد أخطر أنواع المكسرات التي يمكن أن تسبب التسمم إذا تم تناوله بكميات زائدة وذلك لاحتوائه على مادة السيانيد الطبيعية التي تتواجد فيه بنسب ضئيلة ولكنها تصبح خطيرة عند تراكمها داخل الجسم مع الوقت وقد تؤدي إلى توقف عمل بعض الأجهزة الحيوية مما يشكل تهديدا حقيقيا للصحة.

خطر السيانيد في اللوز المر

تحتوي حبات اللوز المر على مركب السيانوجين وهو المسؤول عن إنتاج مادة السيانيد السامة عند هضمه داخل الجسم ورغم أن الجسم يستطيع التعامل مع كميات صغيرة من السيانيد إلا أن تناول عدد كبير من حبات اللوز المر في وقت قصير يؤدي إلى ارتفاع مستويات السم داخل الجسم مما يسبب أعراضا خطيرة مثل صعوبة التنفس والدوار والإغماء وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى الوفاة.

كيفية تناول المكسرات بأمان

من الضروري التفرقة بين اللوز المر واللوز الحلو لأن اللوز الحلو آمن تماما ومفيد لصحة الجسم بينما يشكل اللوز المر خطرا على الصحة إذا تم تناوله بكميات كبيرة لذا ينصح بتجنب اللوز المر أو استخدامه فقط بكميات ضئيلة جدا في بعض الوصفات بعد معالجته بطريقة صحيحة للتخلص من السمية كما يجب على الأفراد تجنب شراء المكسرات مجهولة المصدر والتأكد من جودة المنتج قبل تناوله.

أعراض التسمم بسبب المكسرات

عند تناول كميات زائدة من اللوز المر تظهر بعض الأعراض التي تدل على التسمم مثل الصداع الشديد والغثيان وصعوبة التنفس والشعور بالتعب المفاجئ بالإضافة إلى اضطراب ضربات القلب وفي الحالات المتقدمة قد يحدث فقدان للوعي بسبب التأثير السلبي للسيانيد على الجهاز العصبي والجسم بأكمله وفي هذه الحالة يجب التوجه فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

نصائح لتجنب مخاطر اللوز المر