انت الأن تتابع خبر "ندمت اني مكنتش اعرفها"..اكتشف 22 فائدة مذهلة لاستخدام الفازلين والملح كل ليلة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعدّ الفازلين واحدًا من أقدم وأشهر العلاجات التقليدية التي استُخدمت على مدار قرون لمعالجة مشاكل البشرة والجلد ويتميز بقدرته العالية على الترطيب وتسريع شفاء الجروح فضلًا عن تعدد استخداماته في مجالات التجميل والعناية الشخصية وفي هذا المقال سنستعرض نقاء الفازلين وطرق تصنيعه، مع تسليط الضوء على استخداماته المبتكرة عند مزجه مع الملح وكيف يمكن استثماره بفعالية في روتين العناية بالبشرة.

أفكار مبتكرة لاستخدام الفازلين مع الملح

1. علاج تشقق الشفاه

تشققات الشفاه من المشكلات الشائعة التي تُسبب الإزعاج. لعلاجها، يمكن تحضير مزيج بسيط من ملعقة صغيرة من الملح مع كمية مناسبة من الفازلين، ثم تدليك الشفاه بالخليط. يعمل الملح كمقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت، بينما يوفر الفازلين الترطيب اللازم، مما يُعيد للشفاه نعومتها ولمعانها الطبيعي.

2. تقشير القدمين

يُعتبر الملح مقشرًا فعالًا يمكن مزجه مع الفازلين للحصول على تركيبة مثالية لتقشير القدمين. يُطبّق الخليط على القدمين مع ارتداء الجوارب لتعزيز الترطيب، مما يُسهم في تنعيم البشرة وتجديدها، والتقليل من التشققات.

3. إزالة آثار المنتجات الكيميائية

بعض منتجات العناية بالشعر، مثل مثبتات الشعر، قد تُسبب تراكم المواد الكيميائية على فروة الرأس. للتخلص من هذه التراكمات، يمكن مزج الفازلين مع الملح والماء، وترك الخليط لمدة يوم قبل الاستخدام. يتم تطبيقه على الشعر لمدة خمس دقائق، حيث يعمل على إزالة التراكمات بلطف. كذلك، يُعد الفازلين بديلًا طبيعيًا وآمنًا لإزالة المكياج، بفضل خلوه من المواد الكيميائية التي قد تُهيج البشرة.

4. تقليل انتفاخ العينين

يمكن استخدام مزيج من الفازلين والملح لتخفيف انتفاخ العينين. يتم نقع قطعة من القطن في ماء مالح بارد، ثم يُضاف الفازلين ويُوضع على المنطقة المنتفخة تحت العينين. كما يمكن مزج الفازلين مع الملح وتطبيقه حول العينين لمدة ساعة لتخفيف الهالات السوداء وتقليل التجاعيد.

5. تهدئة البشرة الملتهبة

للحصول على قناع مهدئ للبشرة الحساسة، يتم خلط ملعقتين صغيرتين من الملح مع أربع ملاعق صغيرة من الفازلين. يُطبّق الخليط على بشرة نظيفة (مع تجنب منطقة العين) لمدة 10-15 دقيقة، ثم يُشطف بالماء الدافئ. يساعد هذا القناع في ترطيب البشرة وتهدئتها ومنع تهيجها.

6. حماية البشرة من الجفاف في الشتاء