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عاجل - نص البيان المشترك الصادر عن مصر وإندونيسيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نص البيان المشترك الصادر عن مصر وإندونيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الإندونيسى برابو سوبيانتو، بقصر الاتحادية، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين، وتم استعراض حرس الشرف

وصدر بيان مشترك بين البلدين بمناسبة هذه الزيارة، حيث أكد الرئيسان التزامهما بتعميق التعاون الثنائى في مجالات عديدة بما فيها التجارة وأمن الغذاء والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة والسلم الإقليمي.

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نص البيان المشترك الصادر عن مصر وإندونيسيا

 

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نص البيان المشترك الصادر عن مصر وإندونيسيا
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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