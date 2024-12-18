روميرو يغيب عن توتنهام حتى العام المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - سيغيب كريستيان روميرو مدافع توتنهام هوتسبر عن الفريق الإنجليزي حتى العام المقبل على أقل تقدير، بعد إصابته خلال المباراة التي خسرها "السبيرز" قبل أيام لصالح تشيلسي.

اضطر المدافع الأرجنتيني لمغادرة ملعب المباراة بعد 15 دقيقة بسبب شعوره بمشكلات في العضلات، ولا يعتقد مدرب توتنهام آنجي بوستيكوغلو بإمكانية الاعتماد عليه قبل بداية العام الجديد.



وأكد بوستيكوغلو "فان دي فين (الذي أصيب أيضا أثناء مواجهة تشيلسي) وروميرو يحرزان تقدمًا وأعتقد أنهما قد يكونان جاهزين بحلول العام الجديد"، قبيل مواجهة مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي ظل غياب روميرو وفان دي فين، مدافعي السبرز الأساسيين، سيضطر بوستيكوغلو للاعتماد على كل من رادو دراجوسين المدافع الثالث وبين ديفيز والشاب آرشي جراي.