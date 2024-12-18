أخبار اليمن : السر مدفون في غرفة الأب.. تسجيلات صوتية تكشف جريمة مروعة

تسجيلات صوتية تكشف جريمة مروعة
كشفت تسجيلات صوتية على الهاتف المحمول ارتكاب 3 أشقاء جريمة قتل لشقيقتهم ودفنها في أخميم شرقي محافظة سوهاج في مصر.
وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من ربة منزل تفيد بقيام زوجها وشقيقيه بقتل شقيقتهم "كريمة" 23 عاما لسوء سلوكها.
وأضافت المبلغة بقيام المذكورين بدفن جثة المجني عليها داخل مسكن والدهم، وتابعت أنها علمت بالواقعة مؤخرا خلال عبثها بالهاتف المحمول الخاص بزوجها، واكتشافها وجود تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقيه، مفادها اعتزامهم التخلص من المذكورة لزعمهم سوء سلوكها، وفق موقع القاهرة 24.
وأوضحت المبلغة أنها عند مواجهة زوجها اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وعللت عدم إبلاغها بالواقعة في حينها خشيتها من اعتداء زوجها عليها.
جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل شقيقتهم خنقا لذات السبب، ودفنها بأرضية غرفة بمنزل والدهم. وأضافوا بأنه عقب قيام زوجة الأول "المبلغة" بتهديد زوجها بفضح أمرهم استخرجوا رفات جثة المجني عليها ووضعوها داخل جوال بلاستيك ونقلوها على دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول وتم إلقاء الجوال في نهر النيل خشية افتضاح أمرهم.
وأضافوا بقيامهم بعمل طبقة أسمنتية في أرضية الغرفة محل الواقعة عقب استخراج الجثة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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