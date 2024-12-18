أخبار اليمن : ريال مدريد بطلاً لكأس القارات للأندية

ريال مدريد بطلاً لكأس القارات للأنديةتوِّج ريال مدريد الإسباني بطلاً لكأس القارات للأندية 2024 لكرة القدم، عقب فوزه 3-صفر على باتشوكا المكسيكي، مساء الأربعاء، في المباراة النهائية التي أقيمت على إستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

تقدم ريال مدريد في الشوط الأول بهدف من دون مقابل سجله كيليان مبابي بتمريرة حاسمة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ37.

وفي الشوط الثاني، سجل رودريغو هدف الريال الثاني في الدقيقة الـ53 في إثر مجهود فردي رائع، واختتم فينيسيوس ثلاثية "الملكي" في الدقيقة الـ85 من ركلة جزاء.

ويعد هذا اللقب الخامس لريال مدريد في عام 2024، بعد حصده أربعة ألقاب توزعت كالتالي: كأس السوبر الإسباني بفوزه على برشلونة برباعية نظيفة، والدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، ودوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، وكأس السوبر الأوروبي.