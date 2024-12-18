أخبار اليمن : مفتي عُمان يوجه رسالة إلى اليمن وفلسطين

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مفتي عُمان يوجه رسالة إلى اليمن وفلسطين

جدد مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد الخليلي، الأربعاء، إشادته باليمنيين الذين يواصلون تصديهم للتحالف الأمريكي البريطاني الصهيوني. مفتي عُمان يوجه رسالة إلى اليمن وفلسطينجدد مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد الخليلي، الأربعاء، إشادته باليمنيين الذين يواصلون تصديهم للتحالف الأمريكي البريطاني الصهيوني. وقال الخليلي، في تغريدة على حسابه موقع "إكس": "لا تزال همم أبطال اليمن المغاوير تواصل صدها للعدوان وتحديها للقوى الكبرى بعزيمة لا تعرف الفتور". وأضاف مفتي عُمان أن "جبهة المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لا تزال تواجه التحديات الصهيونية بكل قوة وإقدام، وعزيمة تكد الأطواد وتفتت صخورها الصلاد".

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