سعر الذهب يتراجع قبل لحظات من إعلان أسعار الفائدة الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.34% إلى مستوى 2637 دولار للأوقية، وذلك قبل لحظات من إعلان مجلس الاحتياطي مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماع بعام 2024.

يترقب سعر الذهب العالمي نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، لحسم أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع للفيدرالي في عام 2024، وكذلك لحسم توقعات الذهب خلال عام 2025، فكيف يمكن أن تتغير الأمور في سوق الذهب بعد اجتماع الفائدة.

يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اجتماعه اليوم، حيث من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة احتمال تقترب من 100%، بينما تضع الأسواق نسبة 16% أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك في يناير القادم.

التركيز الحقيقي للأسواق سيكون على توقعات البنك الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية خلال العام القادم لمعرفة المسار المحتمل لأسعار الفائدة في ظل توقعات ببقاء التضخم في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة وسياساتها التي قد ينتج عنها ضغوط تضخمية.