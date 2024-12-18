مدبولي: نصف مليار دولار استثمارات محطة “أبيدوس…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في هذا القطاع الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال تصريحات له في مؤتمر صحفي اليوم ، وأشار إلى افتتاح محطة “أبيدوس 1” للطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات واستثمارات تجاوزت نصف مليار دولار.

وأوضح مدبولي أن الشركة المنفذة للمشروع تخطط لإضافة 500 ميجاوات أخرى بحلول أبريل أو مايو المقبل، ضمن خطتها التوسعية في السوق المصرية.

وأضاف: “وافق مجلس الوزراء اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع جديد تنفذه الشركة ذاتها بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات من بطاريات التخزين، مما يمثل دفعة كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق مستهدفاتها لرفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2030.

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وأكد أن الحكومة تعمل بجد خلال السنوات المقبلة لتعزيز إدخال مزيد من الطاقة النظيفة إلى المنظومة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة التحديات المتعلقة بانبعاثات الكربون.