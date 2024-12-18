انت الأن تتابع خبر تحديث سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في الأسواق والبورصات الرسمية المحلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، نعرض لكم أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم، حيث شهدت أسواق العملات في العراق انخفاضا ملحوظا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة بالدينار العراقي، سواء في العاصمة بغداد أو في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع بدء التداول في البورصات المحلية، ومن الجدير بالذكر أن الأسعار سجلت استقرارا في نهاية تعاملات أمس في أسواق بغداد،

بينما انخفضت بشكل طفيف في أربيل، فإليك جميع التفاصيل تابع معنا.

شهدت البورصة الرئيسية الكفاح في العاصمة بغداد، بالإضافة إلى بورصة الحارثية، انخفاضا في سعر صرف الدينار العراقي، حيث سجل 150,550 دينار مقابل 100 دولار، بالمقارنة مع 150,800 دينار لكل 100 دولار الذي تم تسجيله يوم الأحد الماضي، كما لوحظ تراجع في أسعار البيع والشراء داخل محلات الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 151,500 دينار وسعر الشراء 149,500 دينار لكل 100 دولار، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في قيمة الدينار العراقي.

سعر 100 دولار في اربيل اليوم

شهدت أسواق أربيل تغييرات طفيفة في أسعار الدولار، حيث وصل سعر البيع في محلات الصيرفة إلى 150,450 دينار لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150,350 دينار لكل 100 دولار، مما يعكس انخفاضا طفيفا مقارنة بالفترات السابقة، وعند إغلاق البورصة في أربيل يوم الأحد بلغ سعر البيع 150,200 دينار وسعر الشراء 150,100 دينار لكل 100 دولار.

وفي نفس الوقت أنهت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد تداولاتهما عند سعر 150,800 دينار لكل 100 دولار، وهو نفس السعر الذي سجله صباح يوم الأحد، أما بالنسبة لمتاجر الصيرفة في بغداد، فقد بقيت أسعار البيع والشراء ثابتة نسبيا، حيث سجل سعر البيع 152,000 دينار وسعر الشراء 150,000 دينار لكل 100 دولار.

سعر 100 دولار اليوم