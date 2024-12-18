متى يظهر الحمل في فحص الدم؟ دليل شامل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُعدّ فحص الدم من أدقّ الوسائل للكشف عن الحمل، حيث يُمكنه الكشف عن وجود هرمون الحمل (hCG) في وقت مبكر جدًا. ولكن، متى بالضبط يظهر الحمل في فحص الدم؟ هذا ما سنجيب عليه بالتفصيل في هذا المقال، مع توضيح أنواع فحوصات الحمل بالدم وأهميتها.

هرمون الحمل (hCG) هو هرمون يُنتجه الجسم بعد انغراس البويضة المخصبة في الرحم. يبدأ مستوى هذا الهرمون في الارتفاع بسرعة بعد الإخصاب، ويُمكن الكشف عنه في الدم والبول.

يُمكن الكشف عن هرمون الحمل في الدم بعد حوالي 6 إلى 8 أيام من الإخصاب، أي قبل موعد الدورة الشهرية المتوقعة ببضعة أيام. هذا يجعل فحص الدم أكثر حساسية من اختبار الحمل المنزلي الذي يعتمد على فحص البول، والذي يُمكن أن يُعطي نتيجة إيجابية بعد حوالي 10 أيام من الإخصاب.

يوجد نوعان رئيسيان من فحوصات الحمل بالدم:

فحص الحمل النوعي (Qualitative hCG blood test): يُعطي هذا الفحص نتيجة إيجابية أو سلبية، أي يُحدد فقط ما إذا كان هرمون الحمل موجودًا أم لا.

فحص الحمل الكمي (Quantitative hCG blood test): يُحدد هذا الفحص المستوى الدقيق لهرمون الحمل في الدم، ويُستخدم غالبًا لمتابعة تطور الحمل في مراحله الأولى أو في حالات الحمل المعرضة للخطر.

يُنصح بإجراء فحص الحمل بالدم في الحالات التالية:

الرغبة في الكشف المبكر عن الحمل: يُمكن لفحص الدم الكشف عن الحمل قبل موعد الدورة الشهرية.

وجود أعراض حمل مع نتيجة سلبية في اختبار الحمل المنزلي: قد يُعطي اختبار الحمل المنزلي نتيجة سلبية خاطئة في بعض الحالات، بينما يكون فحص الدم أكثر دقة.

متابعة تطور الحمل في مراحله الأولى: يُساعد فحص الحمل الكمي في التأكد من سلامة الحمل وتطوره بشكل طبيعي.

الحمل المعرض للخطر: يُستخدم فحص الحمل الكمي لمراقبة مستويات هرمون الحمل في حالات الحمل خارج الرحم أو الإجهاض المُهدد.