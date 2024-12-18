خطوات عملية للسيطرة على إدمان الوجبات الخفيفة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة إدمان تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية أو الإفراط في تناول الطعام مساءً، وهو ما يشير إلى وجود مشكلة صحية. ومع ذلك، هناك استراتيجيات فعّالة يمكن اتباعها للحد من هذه العادة خلال النهار.

ويعد فهم الأسباب التي تدفع الأشخاص لتناول الوجبات الخفيفة الخطوة الأولى نحو التحكم في هذه العادة. قد يكون السبب في ذلك الجوع الناتج عن تخطي الوجبات أو عدم تناول كميات كافية من الطعام خلال اليوم. كما أن نقص النوم يؤثر في هرمونات الجوع، مما قد يؤدي إلى الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية والمعالجة، خصوصًا في المساء.

إضافة إلى ذلك، قد يدمن الأشخاص تناول الوجبات الخفيفة بسبب الملل أو التوتر أو القلق، أو ربما تصبح هذه العادة جزءًا من الروتين اليومي، حيث يُتبع تناول الوجبات الخفيفة دون أن يكون الجوع هو المحفّز الرئيسي لذلك.

يشير التقرير إلى أن معرفة الأسباب يمكن أن يساعد في إيجاد حلول لهذه العادة، عبر مجموعة من النصائح والاستراتيجيات الفعّالة التي تساهم في الحد من تناول الوجبات الخفيفة.

– إذا لم يكن الجوع هو السبب الرئيسي، يمكن استبدال تناول الوجبات الخفيفة بأنشطة أخرى مثل المشي أو الانشغال بهواية للمساعدة في تحويل الانتباه.

– تناول الطعام ببطء قد يقلّل من هرمونات الجوع ويزيد من شعور الشبع لفترة أطول.

– يُنصح بالتركيز على الطعام أثناء تناوله، وشرب الماء بين الوجبات، وتجنب الانشغال بالتلفاز أو الهاتف أثناء الأكل.

– من الضروري أيضًا تناول وجبات كافية ومتوازنة بشكل منتظم للحد من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.

– وأخيرًا، تحسين جودة النوم، حيث يرتبط النوم المضطرب بزيادة الجوع والرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، خاصة الوجبات الخفيفة.