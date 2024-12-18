احذر هذه العلامات الخفية للجفاف وحافظ على رطوبة جسمك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تشعر بالتعب والإرهاق دون سبب؟ قد يكون جفاف الجسم هو السبب. الجفاف هو حالة تحدث عندما يفقد الجسم كمية أكبر من الماء والسوائل أكثر مما يستهلكه، مما يؤثر على وظائف الجسم الحيوية.

أهمية الماء للجسم:

الماء هو المكون الأساسي لجسم الإنسان، وهو ضروري لتنظيم درجة حرارة الجسم، ونقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا، والتخلص من السموم. لذلك، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر حيوي للحفاظ على صحة جيدة.

علامات الجفاف التي يجب الانتباه إليها:

رائحة الفم الكريهة: الجفاف يقلل من إنتاج اللعاب، مما يؤدي إلى نمو البكتيريا في الفم وظهور رائحة كريهة.

جفاف الجلد: قد يبدو الجلد جافًا ومتشققًا، خاصة في المناطق المعرضة للجو.

تقلصات العضلات: تحدث تقلصات العضلات بسبب فقدان السوائل والمعادن.

الحمى والقشعريرة: قد تكون علامة على الإجهاد الحراري الناتج عن الجفاف.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام: قد تشعر برغبة شديدة في تناول الأطعمة الحلوة بسبب نقص الجلوكوز في الجسم.

الصداع: الجفاف البسيط يمكن أن يسبب الصداع.

نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم:

شرب الماء بانتظام: احتفظ بزجاجة ماء دائماً معك واشرب منها بانتظام.

إضافة نكهات للماء: يمكنك إضافة شرائح الفواكه أو الأعشاب الطبيعية للماء لجعله أكثر طعمًا.

تناول الأطعمة الغنية بالماء: مثل الفواكه والخضروات والحساء والشوربات.

تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف: مثل القهوة والكحول.

الانتباه للأعراض: إذا لاحظت أيًا من أعراض الجفاف، اشرب كمية كافية من الماء واستشر الطبيب إذا لزم الأمر.

لماذا يعد الجفاف خطيراً؟

الجفاف يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

الدوخة والإغماء: بسبب انخفاض ضغط الدم.

فشل الكلى: بسبب عدم قدرة الكلى على تصفية الدم بشكل صحيح.

الصدمة: وهي حالة طبية طارئة تهدد الحياة.