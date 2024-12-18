خطوات بسيطة لزيادة نشاطك البدني اليومي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تجد صعوبة في إيجاد الوقت لممارسة الرياضة؟ لا تقلق، فالحركة اليومية لا تتطلب بالضرورة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة تمارين شاقة. يمكنك ببساطة دمج النشاط البدني في روتينك اليومي بطرق بسيطة وممتعة.

لماذا تحتاج إلى الحركة اليومية؟

الحركة اليومية لها فوائد صحية لا حصر لها، فهي تساعد على:

حرق السعرات الحرارية: مما يساعد على الحفاظ على وزن صحي.

تقوية العضلات والعظام: مما يقلل من خطر الإصابة بالإصابات.

تحسين المزاج: حيث تفرز ممارسة الرياضة هرمونات السعادة التي تساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

5 طرق بسيطة لزيادة نشاطك البدني:

تحويل الأعمال المنزلية إلى تمرين: قم بتحويل أعمال التنظيف والترتيب إلى فرصة لممارسة بعض التمارين. يمكنك مثلاً، تشغيل الموسيقى المفضلة لديك والرقص أثناء التنظيف.

المشي اليومي: خصص وقتًا يوميًا للمشي، سواء كان ذلك أثناء الذهاب إلى العمل أو في الحديقة القريبة من منزلك. يمكنك أيضًا الاستفادة من وقت المكالمات الهاتفية بالمشي أثناء الحديث.

تمارين سريعة في المنزل: خصص 10 دقائق يوميًا لبعض التمارين البسيطة مثل القفز، والاندفاع، والضغط.

الاستعاضة عن المصعد بالدرج: استخدم الدرج بدلاً من المصعد كلما أمكن ذلك.

الشرب بانتظام: شرب كمية كافية من الماء يحفزك على الحركة أكثر للذهاب إلى الحمام.

نصائح إضافية:

اجعل الحركة ممتعة: اختر أنشطة تستمتع بها، مثل الرقص أو ركوب الدراجة.

ابدأ ببطء: لا تحاول تغيير روتينك بشكل جذري دفعة واحدة، بل ابدأ تدريجياً وزد من مستوى نشاطك تدريجياً.

اجعل الحركة عادة: حاول دمج الحركة في روتينك اليومي، مثل المشي بعد العشاء أو ممارسة تمارين قصيرة أثناء فترات الراحة.

شارك أصدقائك وعائلتك: شجع أصدقائك وعائلتك على الانضمام إليك في ممارسة النشاط البدني.