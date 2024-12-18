الوحدة يعلن رحيل روني ديلا بسبب سوء النتائج

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الأربعاء، عن إقالة مدربه النرويجي، روني ديلا، بسبب سوء نتائج الفريق..

وتراجعت نتائج الوحدة خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الخسارة أمام الشارقة، بنتيجة 2-0، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وكشف الوحدة، أن الإعلان عن اسم المدرب الجديد سيتم خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر، أن روني ديلا تولى تدريب الوحدة، الصيف الماضي، خلفاً للمدرب للصربي جوران توفيجدزيتش، الذي رحل لتدريب عجمان.