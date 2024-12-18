حقنة بروتينية واعدة لخفض الشهية.. هل هي الحل الأمثل؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أطلقت إحدى أكبر شركات الأغذية في العالم حقنة بروتينية جديدة، واعدة بمساعدتك على التحكم في شهيتك وفقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فعالية. هذه الحقنة التي تُحقن قبل الوجبات بدقائق تعمل على تحفيز هرمون GLP-1، وهو هرمون طبيعي في الجسم يعزز الشعور بالشبع ويقلل الرغبة في تناول الطعام.

كيف تعمل حقنة البروتين؟

تحتوي الحقنة على مزيج من الببتيدات التي يتم هضمها بسرعة، مما يوفر دفعة سريعة من الأحماض الأمينية التي تساعد على التحكم في الجوع. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مواد هلامية دقيقة من بروتين مصل اللبن تعمل على إبطاء الهضم، مما يزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول.

فوائد حقنة البروتين:

خفض الشهية: تساعد الحقنة على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يسهل عليك الالتزام بنظام غذائي صحي.

تعزيز الشعور بالشبع: تمنحك الحقنة شعوراً بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من عدد الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

تحسين مستويات السكر في الدم: أظهرت الدراسات أن حقنة البروتين تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة للأشخاص المصابين بداء السكري.

هل حقنة البروتين آمنة؟

الشركة المصنعة تؤكد أن الحقنة آمنة وفعالة، وأنها تعتمد على مكونات طبيعية موجودة في الجسم. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي منتج جديد، خاصة إذا كنت تعاني من أي حالات طبية.

مخاوف حول حقنة البروتين:

على الرغم من الفوائد المحتملة لحقنة البروتين، إلا أن هناك بعض المخاوف حولها، مثل:

التكلفة: قد تكون تكلفة هذه الحقنة مرتفعة بالنسبة لبعض الأشخاص.

الآثار الجانبية المحتملة: قد تسبب الحقنة بعض الآثار الجانبية الطفيفة مثل الغثيان والإمساك.

الاعتماد على الحقنة: قد يصبح بعض الأشخاص معتمدين على الحقنة لفقدان الوزن، بدلاً من اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

هذا وحقنة البروتين هي إضافة جديدة إلى سوق منتجات إنقاص الوزن، وهي توفر خيارًا إضافيًا للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الذين يرغبون في فقدان بعض الوزن الزائد. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يفكرون في استخدام هذه الحقنة استشارة الطبيب لتقييم الفوائد والمخاطر المحتملة.