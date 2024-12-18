هل يمكن لمرضى السكري تناول عصير البرتقال؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - مقدمة عن السكري والنظام الغذائي

يُعتبر مرض السكري أحد الأمراض المزمنة التي يحتاج فيها المرضى إلى الانتباه جيدًا لنظامهم الغذائي من أجل إدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال. فما يأكله مرضى السكري وما يشربونه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتهم الغذائية العامة، ومن بين المشروبات التي قد تُطرح أسئلة حولها هو عصير البرتقال.

القيمة الغذائية لعصير البرتقال

يُعتبر عصير البرتقال من المشروبات الشهيرة بفضل غناه بفيتامين “سي” وفوائده الصحية المتعددة. يحتوي كل كوب من عصير البرتقال الطبيعي على:

فيتامينات مثل فيتامين “سي” و”بي” والماغنيسيوم.

سكريات طبيعية مصدرها الفاكهة نفسها.

مركبات مضادة للأكسدة تعزز الصحة العامة.

ولكن بالنسبة لمرضى السكري، فإن محتوى السكر في عصير البرتقال يمكن أن يكون مصدر قلق.

السكر وعصير البرتقال لمرضى السكري

يحتوي عصير البرتقال على كمية مرتفعة من السكريات الطبيعية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة. لذا ينصح الأطباء عادةً مرضى السكري بالحد من تناول المشروبات السكرية، بما في ذلك عصير البرتقال.

نصائح لتضمين عصير البرتقال في النظام الغذائي لمرضى السكري

إذا كنت مريض سكري وترغب في تناول عصير البرتقال، يمكنك اتباع النصائح التالية:

تناول عصير برتقال طبيعي 100% وخالي من السكريات المضافة.

قياس كمية العصير؛ الكمية المثلى تكون حوالي نصف كوب.

مراقبة مستويات السكر بعد تناوله لمعرفة كيفية تأثيره على جسدك.

تناوله كجزء من وجبة متوازنة تشمل البروتينات والألياف لابطاء امتصاص السكر.

اختتام

بشكل عام، يمكن لمرضى السكري تناول عصير البرتقال، ولكن بكميات محدودة وبعد أخذ الحيطة والحذر. من الضروري استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لوضع خطة غذائية تلائم احتياجاتك الصحية وتضمن الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعية. تذكّر دائمًا أن الاعتدال والاختيارات الغذائية المدروسة هما المفتاح لإدارة مرض السكري بنجاح.