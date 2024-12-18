الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 4 مناطق في وسط غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - طالب الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بـ "إخلاء" أربع مناطق في وسط غزة.وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم:"إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في أربعة بلوكات بمنطقة البريج (بوسط غزة) هذا تحذير مسبق قبل هجوم".

وأضاف أدرعي :"تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة اخرى من هذه المنطقة التي تم تحذيرها عدة مرات في الماضي ... من أجل أمنكم، انتقلوا فوراً الى المنطقة الإنسانية".

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45 ألفا و97 قتيلا ، إلى جانب 107 آلاف و244 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45 ألفا و97 قتيلاً

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و203 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 439 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".