نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تنفي تورطها في اغتيال كيريلوف بموسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ليست متورطة في مقتل قائد القوات الكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف في العاصمة الروسية موسكو.

وطُلب من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تقييم الوضع المحيط بمقتل كيريلوف: "ليس لدي أي تقييم لما حدث، هذا ليس شيئا نحن متورطون فيه".

ولقي كيريلوف ومساعده إيليا بوليكاربوف مصرعهما في انفجار في باحة مبنى سكني في شارع ريازانسكي في موسكو، ووقع الحادث يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، نحو الساعة السادسة صباحا.

وأكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا ستطرح قضية الهجوم الإرهابي ضد كيريلوف في جلسة مجلس الأمن