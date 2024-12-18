نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إنبي يرد على مخالفة إعارة محمد حمدي للزمالك لوائح الفيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي أن عقد إعارة محمد حمدي إلى صفوف نادي الزمالك، تم مراجعته من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

إنبي يرد على مخالفة إعارة محمد حمدي للزمالك

وقال الشريعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" عقود الإعارة موثقة في الاتحاد المصري لكرة القدم، والبنود تم مراجعتها وتم دفع رسوم التوثيق بناء على مراجعات فنية وقانونية، ولا أعلم البند الذي يتحدث عنه عامر العمايرة بشأن مخالفة عقد محمد حمدي لوائح الفيفا".

وتابع:" اتحاد الكرة، هو الجهة الفنية الوحيدة المختصة بتعاقدات اللاعبين في مصر، والشرط الموجود في عقد إعارة محمد حمدي إلى الزمالك، وهذا الشرط كان سيتواجد في عقد احتراف اللاعب مع نادي سوتشي الروسي".

وأكمل:" محمد حمدي، يجيد اللعب في أكثر من مركز، وعندما تلقينا عقد من الزمالك، وضعنا بنود خاصة بالمشاركة وهو أمر مشروع من أجل الحفاظ على اللاعب خاصة وهي نسبة طبيعية".

وأوضح:" لجنة الانضباط باتحاد الكرة، لجنة معينه وليست منتخبة، ولم نناقش أمر اللجنة في الجمعية العمومية للجبلاية الأخيرة".

وواصل:" هناك إمور في العقود تكون شأن داخلي، مثل قائمة الانتظار، ونعمل بها في مصر، وغير موجودة في اللوائح الدولية، ونسبة المشاركة 25 في عقود اللاعبين موجودة في عقود اللاعبين المصريين وغير موجودة في الخارج".

وشدد:" هناك امور كثيرة غير موجودة في اللوائح الدولية مثل الديون بين الأندية، وهي شأن داخلي، وتحدثت مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن قائمة الانتظار، وأكد أنها يجب إلغائها وأنه غير موجود في لوائح الفيفا".

وأردف:" علاقتنا بالأهلي والزمالك علاقة إستراتيجية، وعندما طلب الزمالك، إلغاء إعارة زياد كمال في الصيف، طلبنا منهم الجلوس ومناقشة الأمر".

ورد عامر العاميرة، خبير اللوائح الرياضية على الشريعي:" لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة، تنص على أن لجنة الانضباط لجنة منتخبة مستقلة، وبند مناقشة أمرها كانت موجود في جدول أعمال الجمعية العمومية الأخيرة".

وتابع:" اللائحة تنص على أن الأحكام التالية ملزمة للاتحادات الوطنية، وتتم اضافتها للوائح دون تعديل، وفي حالة عدم وضعها يقدر النادي المطالبه بها".

وعن البنود غير الملزمة قال:" فسخ التعاقد متروكه للاتحاد يحدد فيها النسبة المعينه التي سيتم سدادها للأندية، وهناك لاعبان من الإسماعيلي والمصري، تقدما بشكاوي في الفيفا بسبب وضعهما في قائمة الانتظار وتم تغريم الناديين".