باولا عبدول ونايجل ليثجو: تسوية خاصة تنهي عامًا من النزاع القضائي

توصلت النجمة العالمية باولا عبدول ومنتج برنامج American Idol السابق نايجل ليثجو إلى تسوية خاصة، بعد عام من اتهامات عبدول له بالاعتداء والتحرش، وفقًا لتقرير موقع NME. تأتي هذه التسوية في أعقاب دعوى قضائية تقدمت بها عبدول استنادًا إلى قانون كاليفورنيا للمساءلة عن الاعتداء الجنسي والتستر عليه.

ملابسات القضية

بدأت الدعوى العام الماضي، حيث اتهمت عبدول ليثجو بسلسلة من الاعتداءات تعود إلى فترة استضافتها لبرنامجي American Idol وSo You Think You Can Dance. تضمنت الاتهامات التمييز العنصري، التنمر، والتحرش الجنسي، حيث زعمت عبدول أن ليثجو اعتدى عليها جسديًا في عدة مناسبات، أبرزها داخل مصعد بأحد الفنادق خلال جولة تجارب أداء American Idol.

ردود ليثجو والبيانات المتبادلة

في بيان سابق لـNME، وصف ليثجو مزاعم عبدول بأنها "كاذبة" و"مسيئة"، مؤكدًا على طبيعة العلاقة المهنية الودية التي جمعتهما لأكثر من عقدين. من جانبه، نفى بشكل قاطع كافة الاتهامات، مشيرًا إلى عدم وجود أي دليل يدعمها.

أسباب التزام الصمت سابقًا

أوضحت عبدول أنها التزمت الصمت خوفًا من الانتقام وفقدان منصبها، خاصة أن ليثجو كان يتمتع بسلطة كبيرة في الإنتاج. حتى في حادثة مزعومة عام 2014، عندما دعتها إلى منزله تحت مسمى لقاء مهني، أكدت عبدول أنها كانت مترددة في التحدث علنًا عن الواقعة.

نهاية النزاع

تنهي التسوية الخاصة هذه القضية دون الكشف عن تفاصيلها أو نتائجها القانونية. وبالرغم من ذلك، تظل القضية مثالًا واضحًا على التحديات التي تواجه النساء في صناعة الترفيه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاعتداءات واستغلال السلطة.

هذه التطورات تلقي الضوء على أهمية القوانين التي تمنح الضحايا فرصة للتحدث بعد سنوات من الانتهاكات، كما أنها تبرز تعقيدات العلاقات المهنية في هوليوود.