نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام بكير: كولر يتحمل خسارة الأهلي أمام باتشوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الناقدة الرياضية ريهام بكير، بان الأهلي تعاقد مع صفقات لم تقدم الإضافة الفنية المطلوبة مع فريق الكرة مثل يوسف أيمن وعمر الساعى وأشرف داري.

كولر يتحمل خسارة الأهلي أمام باتشوكا

واضافت بكير، لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة، أن كثرة اللجان داخل الأهلي كانت سببا في سوء ملف كرة القدم.

وواصلت ريهام بكير، أن كولر المدير الفني لفريق الأهلي، يتحمل مسؤولية الخسارة من باتشوكا بسبب عدم إدارته للمباراة بالشكل الأفضل.