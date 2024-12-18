نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي بدأ الموسم بشكل خاطئ.. ومجلس الإدارة يتحمل الخسارة أمام باتشوكا مع اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الناقد الرياضي محمد عراقي أن النادي الأهلي بدأ الموسم بشكل خاطئ مما ترتب عليه الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي والتفريط فى إنجاز تاريخي كبير بالتأهل لنهائي بطولة الانتركونتنتال أمام ريال مدريد.

الأهلي بدأ الموسم بشكل خاطئ

وواصل عراقي تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذي يذاع على شاشة قناة الحياة أن هزيمة باتشوكا يتحملها مجلس الإدارة وبعض اللاعبين.

و أضاف أن الأهلي دخل الموسم بشكل خاطئ فى جميع النواحي الإدارية بعدما بدأ الموسم دون وجود مدير للكرة وكذلك دون مدير للتعاقدات بالرغم من نجاح أمير توفيق فى هذا المنصب حتى أن رئيس النادي هو من أنهي صفقة حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري فى مونديال الأندية المقبل.

وأكد أن الأيام أثبتت أن هذه القرارات كانت خاطئة بدليل تراجع محمد رمضان عن إلغاء منصب مدير الكرة والبحث عن أحد اللاعبين السابقين لتولي هذا المنصب.