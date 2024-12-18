نائب رئيس الأركان الكويتى يجري مباحثات مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - أجرى نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح اليوم الأربعاء، مباحثات مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية الدكتور هالوك اغورغون حول قضايا التعاون الثنائي المشترك في مجالي الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان أن ذلك جاء على هامش زيارة نائب رئيس (الأركان) لمقر هيئة الصناعات الدفاعية التركية (اس اس بي) في العاصمة التركية أنقرة.

وأضافت أن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين لتطوير القدرات الدفاعية.