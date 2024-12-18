الزمالك يخطر اتحاد الكرة بقيادة جروس للجهاز الفني فى مباراة سيراميكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - أخطر مسئولو نادى الزمالك نظرائهم باتحاد الكرة بقائمة أسماء الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفني، المقرر أن يقود الفريق غدا أمام سيراميكا بالجولة الخامسة ببطولة الدورى.

وقام الزمالك بإرسال خطابا رسميا لاتحاد الكرة، يتضمن أسماء كافة أفراد الجهاز الفني بعد التعديلات التى شهدها جهاز الزمالك فى الأيام الماضية.

ويقود جروس الزمالك أمام سيراميكا بالمباراة المقرر لها غد الخميس، في الظهور الأول له مع الفريق بعد تولى المهمة خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب الفتح السعودى.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من كريستيان جروس مديرا فنيا، شيخ بوزيان مخطط أحمال، أمير عزمى مدرب مساعد، وعماد المندوه مدرب لحراس المرمى بشكل مؤقت لحين وصول مدرب الحراس الجديد توماس جروتر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.