نهى صالح مع محمد هنيدي في "شهادة معاملة أطفال" رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة نهي صالح لـ أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال مع النجم محمد هنيدي والذي يعرض في دراما رمضان 2025، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها في الغمل خلال الأسبوع المقبل، ويعد عودة قوية لهنيدي إلى الساحة الدرامية بعد غياب طويل.

تصريحات نهى صالح

وعبرت الفنانة نهى صالح في بيان صحفي لها عن سعادتها بالانضمام للعمل مع النجم الكبير محمد هنيدي، حيث أنها سبق وشاركت معه في مسلسل ارض النفاق، متمنية أن تنال شخصيتها في العمل على إعجاب الجمهور، مشيرة أن احداث العمل تدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويتكون من 30 حلقة.



يذكر أن محمد هنيدي يشارك في العمل بشخصية محامي، ويدخل في سلسلة من الأزمات والمواقف الكوميدية.

أبطال المسلسل بجانب هنيدي

المسلسل يضم نخبة من النجوم، حيث يشارك إلى جانب محمد هنيدي كل من صبري فواز، وليد فواز، محمود حافظ، نهى صالح، نهى عابدين، سماء إبراهيم، وخالد أنور. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

آخر أعمال نهى صالح

يعد مسلسل "شهادة معاملة أطفال" هو التعاون الثاني بين نهى صالح ومحمد هنيدي بعد مسلسل "أرض النفاق" الذي عرض في 2018، حيث قدمت نهى خلاله شخصية سالي، كما شاركت نهى في مسلسل "رمضان كريم" بأجزائه الأول والثاني، الذي عرض في 2017 و2023 على التوالي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم مثل سيد رجب وبيومي فؤاد.