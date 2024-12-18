يوفنتوس يعلن طبيعة إصابة تيموثي وياه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الأربعاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه، تيموثي وياه..

وياه شارك في انتصار فريقه على كالياري، بنتيجة 4-0، أمس الثلاثاء، في كأس إيطاليا، حيث قدم تمريرة الهدف الرابع الذي سجله نيكو جونزاليس.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي: “بعد المشكلة العضلية التي تعرض لها تيموثي وياه، مساء الثلاثاء، في مباراة كأس إيطاليا ضد كالياري، خضع اللاعب لفحوصات سريرية هذا الصباح في عيادة يوفنتوس، كشفت عن تعرضه لإصابة خفيفة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن”.

ولم يكشف يوفنتوس في بيانه عن مدة تعافي اللاعب من الإصابة.

وسيلتقي يوفنتوس مع مونزا يوم 22 ديسمبر/كانون الأول بالدوري الإيطالي، ثم سيختتم مبارياته في 2024 بمواجهة فيورنتينا على ملعب أليانز يوم 29 من الشهر نفسه.