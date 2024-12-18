فيديو.. أصالة تتضامن مع وطنها بـ "سوريا جنة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تضمنت الفنانة السورية أصالة مع أحداث سوريا خلال الساعات الماضية، من خلال عمل غنائي بعنوان «سوريا جنة».

أصالة تتضامن مع سوريا بـ «سوريا جنة»

وأطلقت أصالة أغنية «سوريا جنة» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات بتول زيدان، وألحان يارا أحمد.

اغنيه «سوريا جنة»

وتحمل اغنيه «سوريا جنة» تضامن مع أحداث سوريا خلال الساعات القليلة الماضية، وكثرت المشاعر المختلطة التي دفعت أصالة لهذا العمل.

أصالة تعلق علي اغنيه «سوريا جنة» وأحداث سوريا

وعلقت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن هذة الأغنية، قائلة: «مشاعر مختلطه كلها قوية خوف أولًا من إنه ينسى الواحد فينا شو كنا وشو أصلنا.. نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم ما في من هيك حاره الناس، فيها مخلوطين من ديانات مختلفة وثقافات مختلفة وبساطة وشهامة ومحبة وتسامح وتسامح وتسامح وما في شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى غير التسامح ومارح نقول مو وقتها لسه الجرح طازه! رح نقول نحنا أهل سوريا العظيمة الطيبة سوريا التاريخ اللي بيعشقها»

وتابعت أصالة: «شعبها ودفع دمّه فداها ما بدنا نكمل مشوار كله دم وكله قهر وبيرجعنا أكتر وبيقهرنا أكتر لأننا بالآخر هون عنا أهل وحبايب وهون عنا أهل وحبايب وبدنا نتوحد وبدنا نعمر ها لبلد الحلوة اللي ما في أحلى من ترابها وشجرها وبيوتها وأهلها الطيبين الحناين، راهنت وبراهن على نجاحنا، إنه الوجع وقف وإنه الفرقة وقفت ومن هون رح نبدى مارح نتطلّع عالماضي وكل واحد فينا رح يعمل شغله ورح نتأمّل خير ورح نتطلّع بألله ورح بدنا سوريا تلحق وتعمّر وتكمّل وتسبق بدنا سوريا ما فيها ظلم ما فيها خوف فيها الياسمين بيغوى».

واختتمت أصالة: «شجر الحور عم يطول ونزرع نرجع شجر من القهر ماكأنه مات قدّ ماهوّه انتحر، بدي أقعد على كرسي بساحه من ساحات الشام وبدي شوف سوريا عروس وكلنا نحنا أهلها، بدنا هالعروس اللي تعتّرت وتقطّعت وتنتفت نرجعلها جمالها وليرجع كلنا بدنا نحبها بدها حب مابقى بدها ولا نقطة دم بدها فرح بدها أمل بدها ثقه بدها سحر والله بيقدر يمسح على القلوب بعرف إنه كتير صعب بس نحنا أهل الصعب، وبدنا نهتم بصغارنا اللي شافوا الويلات وصار بدهم قد الكون كلًه ومابقى نقبل مانكون ورح نبنيها بالحب لأنها بس بالحب رح تعمر ورح تعمر».