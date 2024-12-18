مسلسل "رقم سري" يتربع على المركز الأول عبر "Watch It"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل “رقم سري” بطولة الفنانة رنا رئيس، والفنان صدقي صخر، قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة «Watch it»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

أبطال مسلسل “رقم سري”



وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل “رقم سرى”



تدور قصة مسلسل «رقم سري»، حول «ندى عشماوي» فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط «حسين محمود» التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف مخطط لسرقة أموال أحد المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.