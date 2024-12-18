عشبة الزنجبيل والليمون والعسل.. وصفات سحرية لعلاج نزلات البرد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تعاني من نزلات البرد الشتوية؟ لا تقلق، فالحلول الطبيعية موجودة في مطبخك! في هذا المقال، سنقدم لك مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة للتخلص من أعراض البرد والإنفلونزا، وتعزيز مناعتك بشكل طبيعي.

أهمية العلاجات الطبيعية للبرد:

تعتبر العلاجات الطبيعية بديلاً آمنا وفعالاً للأدوية الكيميائية، فهي تساعد على تخفيف أعراض البرد مثل السعال، احتقان الأنف، والحلق، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة ومحاربة الفيروسات والبكتيريا المسببة للمرض.

أفضل المشروبات لعلاج البرد:

مشروب الزنجبيل والليمون والعسل: يعتبر هذا المشروب من أفضل العلاجات المنزلية للبرد، حيث يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات، والليمون غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة، والعسل يهدئ الحلق ويقلل السعال.

شاي البابونج: يساعد البابونج على الاسترخاء وتخفيف التوتر، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف أعراض البرد.

شاي النعناع: يعمل النعناع على تهدئة الحلق وتخفيف احتقان الأنف، كما أنه يحسن الهضم.

شاي اليانسون: يحتوي اليانسون على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، ويساعد على طرد البلغم.

شاي قشر البرتقال: غني بمضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم.

وصفة مشروب سحري لعلاج البرد:

المكونات:

2-3 أكواب ماء

نصف ليمونة بالقشر

نصف برتقالة بالقشر

قطعة من الزنجبيل الطازج

3-4 حبات قرنفل

أوراق نعناع

عسل

طريقة التحضير:

ضعي الماء والليمون والبرتقال والزنجبيل والقرنفل في قدر على النار.

اتركي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق.

صفي المزيج في كوب وأضيفي أوراق النعناع والعسل.

فوائد هذا المشروب:

يخفف احتقان الحلق.

يزيد مناعة الجسم.

يقلل السعال.

يهدئ الأعصاب.

نصائح إضافية:

الراحة: احرصي على الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

ترطيب الجسم: اشربي كميات كافية من الماء والعصائر الطبيعية.

تجنب الأطعمة الدسمة: تناول الأطعمة الخفيفة والسهلة الهضم.

استشارة الطبيب: في حالة استمرار الأعراض أو تدهورها، استشيري الطبيب.