صحة القلب.. دليل شامل للوقاية من أمراض القلب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل قلبك بصحة جيدة؟ سؤال يقلق الكثيرين، خاصة مع ارتفاع معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية. لحسن الحظ، هناك عدة مؤشرات بسيطة يمكن من خلالها تقييم صحة القلب. في هذا المقال، سنستعرض 6 علامات تدل على أن قلبك يعمل بكفاءة.

أهمية صحة القلب:

القلب هو العضو الرئيسي في جسم الإنسان، وهو المسؤول عن ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. لذلك، فإن الحفاظ على صحة القلب أمر حيوي للحفاظ على حياة صحية وسعيدة.

مؤشرات تدل على صحة القلب:

ضغط الدم المثالي: يجب أن يكون ضغط الدم الانقباضي أقل من 120 والانبساطي أقل من 80 ملم زئبق. ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

مستويات كوليسترول صحية: يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الكلي أقل من 200 ملغم/ديسيلتر، وأن يكون مستوى الكوليسترول الضار (LDL) أقل من 100 ملغم/ديسيلتر، ومستوى الكوليسترول الجيد (HDL) أعلى من 40 ملغم/ديسيلتر.

التنفس السليم أثناء ممارسة الرياضة: إذا كنت تستطيع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم دون الشعور بضيق في التنفس أو ألم في الصدر، فهذا مؤشر جيد على صحة قلبك.

مستويات طاقة عالية: الشعور بالطاقة والحيوية طوال اليوم يدل على أن قلبك يضخ الدم بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء الجسم.

صحة الفم: هناك علاقة قوية بين صحة الفم وصحة القلب. الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

نوم مريح: النوم الجيد يساعد على تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

نصائح للحفاظ على صحة القلب:

اتباع نظام غذائي صحي: قلل من تناول الأطعمة الدهنية والملح والسكر، وزد من تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام: حاول ممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية المعتدلة معظم أيام الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي: السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

السيطرة على التوتر: مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

الفحوصات الطبية المنتظمة: قم بإجراء فحوصات طبية دورية لضمان صحة قلبك.