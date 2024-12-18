رمضان في مرمى النيران: اتهامات بالإساءة للرموز الوطنية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثار كليب الفنان محمد رمضان الأخير “برج الثور” جدلاً واسعاً في الشارع المصري، بعد اتهامات عائلة الرئيس الراحل أنور السادات له بالإساءة إلى رمز وطني عظيم. فقد تقدم النائب كريم طلعت السادات بطلب إحاطة إلى المسؤولين عن الإعلام ونقابة المهن التمثيلية والموسيقيين، مطالبًا بوقف عرض الكليب، واصفًا ما فعله رمضان بأنه “إساءة إلى الرموز الوطنية لا تُسمح”.

وأكد السادات أن أغنية “برج الثور” غير مقبولة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشدداً على أهمية الحفاظ على تاريخ الوطن وتقدير رموزه. وأضاف أن محاولة الاستهزاء بشخصية الرئيس السادات، بطل حرب أكتوبر، أمر مرفوض تمامًا، ويجب وضع حد له.

وأشار السادات إلى أن الساحة الفنية تشهد تهاونًا في التعامل مع القيم والمبادئ، وأن هناك حاجة ماسة إلى وضع ضوابط صارمة على المحتوى الفني، حفاظًا على قيم المجتمع وتقاليده.

من جانبه، حاول الفنان محمد رمضان التواصل مع عائلة السادات، إلا أن السادات رفض اعتذاره، واصفًا إياه بأنه استهزاء جديد بالرئيس الراحل.