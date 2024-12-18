انت الأن تتابع خبر برج الميزان.. 4 أرقام ستجلب لك الحظ اليوم الأربعاء 18-12-2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شخصيًا: سيتحدث الأزواج من برج الميزان عن إنجاب الأطفال أو الانتقال إلى مكان مختلف. ستشعر علامات الميزان العازبة بطاقة كوكب الزهرة.

السفر: المكان المثالي الذي يجب عليك زيارته هو مدينة لوغرونيو، وهي مدينة تقع في إسبانيا.

المال: الأرقام 50 و12 و31 و54 هي أرقام الحظ الخاصة بك.

المهنة: إذا كان لديك مهمة، فتأكد من إنجازها في الوقت المحدد. عندما يتعلق الأمر بالمال، فأنت تتعلم كيفية توفير المزيد من المال. تذكر، يا برج الميزان، ادخر، ادخر، ادخر - وليس أنفق، أنفق، أنفق.

الصحة: ​​يمكن أن يساعدك التأمل حقًا، وإذا لم تتمكن من القيام بذلك بمفردك في المنزل، فحاول التسجيل في بعض الفصول الدراسية. صحتك العامة جيدة، ولكن قد ترغب في العمل على سلامك الداخلي.

العواطف: من المرجح جدًا أن تفكر في طفولتك، وستفكر في الغالب في الأجزاء الجيدة منها. إذا كان لديك أجداد، فتأكد من الاتصال بهم.

صفات الميزان

أما عن صفات برج الميزان وماتريد معرفته عن هذا البرج مهنيا وعائليا وعاطفيا فهو في السطور التالية:

العنصر: الهواء

اللون: وردي، أخضر

اليوم : الجمعة

الحاكم : فينوس

التوافق الأعظم: برج الحمل ، القوس

أرقام الحظ: 4، 6، 13، 15، 24

الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

سمات شخصية برج الميزان

نقاط القوة: متعاون، دبلوماسي، كريم، منصف، اجتماعي

نقاط الضعف: غير حاسم، يتجنب المواجهات، سيحمل ضغينة، شفقة على النفس

برج الميزان يحب: الانسجام، الوداعة، المشاركة مع الآخرين، الهواء الطلق

الميزان يكره: العنف، الظلم، الصخب، الانقياد

يُعرف مواليد برج الميزان بطبيعتهم المسالمة والعادلة، وهم عمومًا يكرهون البقاء بمفردهم. الشراكة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم، وهم يبحثون عن شخص يمكنه أن يعكس ذواتهم الداخلية. مواليد الميزان مفتونون بالتوازن والتماثل، ويسعون باستمرار لتحقيق العدالة والمساواة، مدركين أن أهم شيء في الحياة هو شخصيتهم الداخلية. إنهم على استعداد لبذل جهود كبيرة لتجنب الصراع والحفاظ على السلام كلما أمكن ذلك.

الميزان هو برج هوائي يقع بين الجوزاء والدلو ، مما يوفر لهؤلاء الأفراد تحفيزًا عقليًا مستمرًا وذكاءً قويًا وعقلًا حادًا. إنها مستوحاة من الكتب الجيدة، والمناقشات الجذابة، والأفراد الذين لديهم الكثير ليقولوه. ومع ذلك، يحتاج مولود برج الميزان إلى توخي الحذر عند التحدث إلى الآخرين لأنه عندما يضطرون إلى اتخاذ قرارات أو اختيار أحد الجانبين، فقد يدركون أنهم في المكان الخطأ، ومحاطون بالأشخاص الخطأ. لا ينبغي لأي شريك أن يجعلهم ينسون أن لديهم آرائهم الخاصة.

علامة برج الميزان

الكوكب الحاكم لبرج الميزان هو كوكب الزهرة ، مما يجعل هؤلاء الأشخاص محبين ومعجبين بالممتلكات المادية باهظة الثمن. إنهم بحاجة إلى إثراء حياتهم بالموسيقى والفن والأماكن الجميلة التي تتاح لهم الفرصة لزيارتها.

الميزان – مقياس أرواحنا يبدو أن أقصر الأساطير على الإطلاق تقدم تشبيهًا جيدًا لأقصر كوكبة في السماء، والتي يمكن حتى اعتبارها غير موجودة، ويمثلها مخالب برج العقرب. الميزان هو نقطة توازن واحدة وسط بحر من مختلف الأطراف، لا يرمز إليه إلا بالدرجة الخامسة عشرة من هذا البرج الرائع، وهو كائن بين الحيوانات والبشر. هناك شيء غير مؤكد بشكل لا يصدق بشأن الميزان، كما لو أنهم غير متأكدين من الجانب الذي سيختارونه بعد ذلك، مدركين أن تجارب الحياة تعلمنا أن نكون حذرين تجاه الآخرين. كل ما نفعله خلال حياتنا لا يؤدي إلا إلى توجيه أرواحنا نحو "قوة عليا" ستقيس وجودنا في النهاية، وتكشف أين أخطأنا أو ما فعلناه بشكل صحيح. يعلمنا برج الميزان دون وعي أن التحرر الحقيقي يوجد في الخفة.

توافق برج الميزان في الحب

بالنسبة للأفراد المولودين تحت علامة الميزان، فإن العثور على شريك متوافق غالبًا ما يكون على رأس أولوياتهم في الحياة. بمجرد دخولهم في علاقة رومانسية، يصبح الحفاظ على السلام والوئام هدفهم الأساسي. غالبًا ما تؤدي شخصيتهم الساحرة وتفانيهم في كل علاقة إلى التوافق المرضي مع الآخرين ، لكن شمسهم الساقطة يمكن أن تخلق اضطرابًا في عالمهم العاطفي.

يُعرف برج الميزان بأنه علامة الزواج، وغالباً ما ينجذب ممثلوه إلى مسارات الحب التقليدية. على الرغم من أن عنصر الهواء يمنحهم الكثير من المرونة، إلا أنهم ما زالوا يشعرون بجاذبية قوية نحو التقاليد، وتتحول رغباتهم في النهاية إلى حب مكتوب على الورق - منظم جيدًا ويخدم غرضًا لخلق صورة معينة للعالم الخارجي. بطريقة ما، يبحث كل برج من برج الميزان عن شريك يمكنه وضع حدود واضحة، وحمايته دون تعريض كبريائه للخطر في هذه العملية.

ترتبط هذه العلامة ارتباطًا وثيقًا بالحياة الجنسية، حيث يرتفع برج العقرب حيث ينتهي الميزان. يبحث مواليد الميزان عن علاقات عميقة وذات معنى، وعلى الرغم من أنهم لا يجدون مشكلة في التعامل مع الأشخاص الذين ليسوا قريبين منهم حقًا، إلا أن رضاهم الحقيقي الوحيد في الحب يأتي من الاستسلام الكامل للجسد والروح. من خطورة برج الميزان أن يشارك حياته بأكملها مع شخص ما، بينما يتحدى نفسه أيضًا ليكون مستقلاً ومدركًا لشخصيته الأساسية.

بمجرد أن يتخذ مواليد برج الميزان قرارهم بشأن التواجد مع شخص ما، فمن المحتمل أن يكون اختيارهم جيدًا. ومع ذلك، قد يكون من المفيد معرفة ما الذي يقف في طريقهم لتحقيق السعادة أو ما الذي يدفعهم إلى الأمام.

أصدقاء الميزان والعائلة

الأصدقاء - ممثلو برج الميزان اجتماعيون للغاية وغالبًا ما يضعون أصدقائهم في دائرة الضوء. ومع ذلك، فقد يرفعون سقف توقعاتهم كثيرًا ويختارون صداقات تجعلهم يشعرون بالتفوق على الشخص الذي يقف أمامهم. قد يؤدي ترددهم إلى عدم اتخاذ أي إجراء، لكن هذا لا يجعلهم أقل اهتمامًا بعلاقاتهم عندما يأخذ شخص آخر زمام المبادرة ويظهر اهتمامًا بهم. يتمتعون باللباقة والهدوء، ويمكنهم التواصل من خلال أي مشكلة إذا اختاروا ذلك، وغالبًا ما يساعدون الآخرين على فهم الجانب الآخر من صراعاتهم الشخصية ومشاكلهم مع الآخرين.

العائلة - ولد برج الميزان في عائلة أعطتهم ضعفًا معينًا في الشمس، وغالبًا ما يستطيع مواليد برج الميزان نقل الذنب بين أفراد الأسرة دون أن يدركوا ذلك. في بحثهم المستمر عن الانسجام، يميل هؤلاء الأفراد إلى الاتفاق مع والديهم وإخوتهم فقط لتجنب الصراع، وغالبًا ما يكونون هم الذين ينسحبون عندما يأتي التحدي في طريقهم. إنهم بحاجة إلى رعاية شخصياتهم وغالباً ما يلجأون إلى العزلة لاكتشاف وجهة نظرهم الخاصة بين الكثيرين. إذا طوروا إحساسًا قويًا بالذات وعملوا على تعزيز قوتهم الداخلية، فيمكنهم أن يصبحوا آباء جيدين وقدوة! على استعداد لمشاركة كل ما يعرفونه مع أطفالهم.

الميزان الوظيفي والمال

بالنسبة لكل برج الميزان، مفتاح الحياة السعيدة هو إيجاد توازن جيد. وهذا يعني عدم تخصيص الكثير من الوقت للعمل دون تخصيص وقت كافٍ لحياتهم الخاصة وأحبائهم، وإذا فعلوا ذلك، فسوف يشعرون بالحاجة إلى التحرر منه. ويمكن أن يكونوا قادة محبوبين، على الرغم من أنهم يفتقرون في بعض الأحيان إلى المبادرة اللازمة لتنظيم الأشخاص الذين يعملون لصالحهم. إنهم يعملون بجد لكسب الامتيازات التي تأتي في طريقهم ويبحثون عن الحقيقة والعدالة. إنهم محامون وقضاة جيدون ويمكن أن يكونوا ناجحين كدبلوماسيين ومصممين وملحنين إذا قاموا برعاية جانبهم الفني منذ الطفولة. يعمل مولود الميزان بشكل جيد في مجموعة ويمكن أن يكون متحدثًا مقنعًا وموهوبًا.

غالبًا ما يكون الجانب المالي لحياتهم تحت السيطرة، وقد لا يكون هذا هو الحال إذا كان من الأسهل عليهم تحديد ما يريدون شراءه. بمجرد أن يبدأ مواليد برج الميزان في التشكيك في خياراتهم المالية، فقد يختارون عدم إنفاق أي أموال على الإطلاق لأن اتخاذ قرار من أي نوع قد يكون صعبًا عليهم. إنهم يوازنون بين الادخار والإنفاق بشكل جيد، وعلى الرغم من أنهم يستمتعون بالأزياء والملابس الفاخرة، إلا أنهم نادرًا ما يسمحون لرغباتهم في الإنفاق بالحصول على أفضل ما لديهم.

الرجل الميزان

يقدّر رجال الميزان الجمال بجميع أشكاله، وغالبًا ما ينجذبون إلى الشركاء الذين يلهمونهم بمظهرهم. قد يبدو هذا سطحيًا، لكن الحقيقة هي أنها تتطلب محفزات عقلية وبصرية للمساعدة في اتخاذ القرار وبدء علاقة جدية. بمجرد أن يلتزموا بشخص ما، فإنهم عادةً ما يشكلون روابط جادة وطويلة الأمد، ويتحملون الأوقات الصعبة بسهولة، واثقين من أنهم اتخذوا الخيار الأمثل للبدء به. يرغب رجل الميزان في مناقشة كل شيء مع شريكته، بدءًا من القضايا اليومية وحتى المساعي المشتركة المهمة في الحياة.

يبحث هذا الرجل عن شريك يتمتع بقوة الإرادة والثقة، ومن يرشده عندما يشعر بالضياع أو عدم الأمان. بمجرد أن يجد رجل الميزان الشخص المناسب، سيبذل قصارى جهده لإسعادهم، ويكرس اهتمامه فقط لشريكته وغالبًا ما ينسى نفسه في هذه العملية. هذا الرجل رومانسي للغاية في جوهره ويبحث عن الحب الحقيقي الذي سيستمر مدى الحياة.

المرأة الميزان