انت الأن تتابع خبر برج السرطان اليوم الأربعاء 18-12-2024 ..حظ سعيد في السفر للترفيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شخصي: في جميع مناحي الحياة بما في ذلك العلاقات، تعلم التمييز بين الحب والتعلق. ففي حين يجلب الحب السعادة والتفاهم والفرح، فإن التعلق سيكون له مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية غير السارة مثل الخوف والغضب والاستياء والسيطرة أو الخضوع للسيطرة.

السفر: هناك حظ سعيد في السفر من أجل الترفيه.

المال: السرطان محظوظ في المزادات.

المهنة: العديد من مواليد برج السرطان فنانون، وباستثناء الثور، فإن برج السرطان هو البرج الأكثر موسيقية - قد تطور أو تسعى إلى الاهتمام بالأشكال الإلكترونية للموسيقى أو الجانب الإنتاجي والتقني للموسيقى.

الصحة: ​​

هناك حاجة قوية للتجديد الذاتي وجزء من الصراع والإحباط اليوم سوف يتضمن طرحك لأسئلة بحثية حول ما تريده حقًا وما تحتاجه لتكون سعيدًا.

العواطف: قد يكون هذا وقتًا خجولًا في الحب الجديد وتحجم عن المشاعر.

صفات السرطان

أما عن صفات برج السرطان وماتريد معرفته عن هذا البرج مهنيا وعائليا وعاطفيا فهو في السطور التالية:

العنصر: الماء

اللون الابيض

اليوم: الاثنين، الخميس

الحاكم: القمر

التوافق الأعظم: الجدي ، الثور

أرقام الحظ: 2، 3، 15، 20برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

سمات شخصية برج السرطان

نقاط القوة: عنيد، واسع الخيال، مخلص، عاطفي، متعاطف، مقنع

نقاط الضعف: متقلب المزاج، متشائم، مشكك، متلاعب، غير آمن

يحب برج السرطان: الفن، ممارسة الهوايات المنزلية، الاسترخاء بالقرب من الماء أو فيه، مساعدة الأحباء، تناول وجبة جيدة مع الأصدقاء

برج السرطان يكره: الغرباء، أي انتقاد لأمك، الكشف عن الحياة الشخصية

برج السرطان هو برج بديهي وعاطفي للغاية، مما يجعله أحد أكثر العلامات صعوبة في التعرف عليه. إنهم عاطفيون وحساسون للغاية، ويعطون الأولوية للأمور المتعلقة بالأسرة والمنزل. أولئك الذين يولدون مع شمسهم في برج السرطان مخلصون للغاية ومتعاطفون مع آلام ومعاناة الآخرين.

كعلامة مائية ، تمامًا مثل برج العقرب والحوت ، يسترشد السرطان بعواطفهم وقلبهم، ويمكن أن يواجهوا صعوبة في التكيف مع العالم من حولهم. يحكمها القمر ، وتتعمق ألغازهم الداخلية من خلال مراحل الدورة القمرية، مما يخلق أنماطًا عاطفية عابرة غالبًا ما تكون خارجة عن سيطرتهم. كأطفال، قد يفتقرون إلى آليات المواجهة والدفاع عن العالم الخارجي، ويحتاجون إلى الرعاية والفهم للتنقل بنجاح.

علامة برج السرطان

وفي غياب الصبر أو الحب، قد يتعرضون لتقلبات مزاجية، أو أنانية، أو شفقة على الذات، أو تلاعب في وقت لاحق من حياتهم. على الرغم من أنهم يسارعون إلى مساعدة الآخرين، إلا أنهم غالبًا ما يتجنبون الصراع ولا يستفيدون من المواجهة المباشرة، وبدلاً من ذلك يختارون تجنب أولئك الذين يبدون أقوى أو أكثر قوة. عندما يكون ممثلو برج السرطان في سلام مع خياراتهم الحياتية، فإنهم يكونون أسعد محاطين بعائلة محبة وحياة منزلية متناغمة.

توافق برج السرطان في الحب

برج السرطان هو برج يحركه عاطفيًا، وللمشاعر أهمية كبيرة في علاقاتهم. إنهم لطيفون ومهتمون، وغالبًا ما يظهرون حساسيتهم للعالم دون النظر إلى احتمال الأذى. يبحثون في شركائهم عن شخص يمكنه فهمهم من خلال التواصل غير اللفظي والروتين اليومي المشترك والاتصال العاطفي العميق. لن يحتفظوا بعلاقة عاطفية مع شركاء سطحيين أو غير موثوقين أو غير موثوقين.

إن الافتقار إلى المبادرة لدى أفراد برج السرطان يمكن أن يجعل من الصعب عليهم تطوير حياة جنسية مُرضية ما لم يجدوا شريكًا يمكنه توفير الشعور بالهدوء والحماية والحرية العاطفية. إنهم علامة مخصصة قد يقدمون تنازلات غير صحية للحفاظ على صورة عائلة سعيدة، ونتيجة لذلك، قد يختارون شركاء أنانيين أو مسيئين. يعد تقاسم المسؤوليات وبناء حياة مشتركة مع الشريك مصدرًا للأمان بالنسبة لهم، وهم على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية في الحياة، سواء كان ذلك يتضمن تكوين أسرة، أو وظيفة جديدة، أو تنظيف العلاقات القديمة أو المؤذية.

على الرغم من أنهم يعتزون بالقيم التقليدية ولديهم شغف بالأطفال والأبوة والزواج، إلا أن الأشخاص الذين يعجبون بهم ويثقون بهم يمكن أن يضللوا إلى تبني نهج أكثر حداثة لا يتوافق مع شخصيتهم الحقيقية. لا ينبغي أبدًا اعتبار التعاطف والتفهم الذي يمنحه برج السرطان لأحبائه أمرًا مفروغًا منه، وإلا سيوضح أنك لست مناسبًا لهم على المدى الطويل. إذا كنت تريد التحقق من التوافق مع الأفراد المولودين في برج السرطان

أصدقاء وعائلة برج السرطان

الأصدقاء - يسعد ممثلو برج السرطان بإقامة علاقات مع أشخاص جدد، لكنهم حساسون للغاية تجاه أولئك الذين لا تتم الموافقة عليهم من قبل دائرتهم الداخلية. إنهم يكنون احترامًا كبيرًا لأولئك الذين يمكنهم التواصل معهم بسهولة، وينظرون إلى جميع اتصالاتهم الاجتماعية من خلال عدسة عاطفية، وليس لمجرد الفضول أو المكانة. قبل كل شيء، يفضلون التواصل الاجتماعي في منازلهم، حيث يمكنهم خلق جو حميم ومشاركة التفاهمات العميقة تحت سيطرتهم. بديهية ورحيمة، قد يكون من الصعب فهمها من منظور عقلاني بحت.

العائلة - السرطان هو علامة البروج التي تقدر الروابط العائلية والمنزل أكثر من أي علامة أخرى. هؤلاء الأفراد عاطفيون للغاية ويميلون إلى الاعتزاز بذكريات العائلة والحفاظ عليها لسنوات. عندما تكتمل حياتهم الشخصية، فإنهم يصبحون آباء ممتازين ومهتمين ويبدو أنهم يفهمون مشاعر أطفالهم حتى عندما تكون المسافة بينهم أميالاً.

مهنة السرطان والمال

أفراد السرطان يمكن الاعتماد عليهم ويعملون بجد، وعلى استعداد للتشمير عن سواعدهم لضمان إنجاز المهمة. وعادةً ما يكون أداؤهم أفضل عندما يُتركون للعمل بشكل مستقل، مما يُظهر الولاء لصاحب العمل والتركيز القوي على المهمة التي بين أيديهم. تشمل وظائفهم المناسبة تمامًا التمريض والتدبير المنزلي والبستنة والسياسة والديكور الداخلي.

الأمن الوظيفي والاستقرار المالي لهما أهمية كبيرة لممثلي برج السرطان، ويكون بمثابة الدافع الأساسي لعملهم الدؤوب. إنهم يميلون إلى تجميع الثروة ويتوخون الحذر بشأن إنفاقها كلها مرة واحدة. هدفهم هو الادخار والاستثمار ومراقبة نمو استثماراتهم بمرور الوقت. إنهم واسعو الحيلة وماهرون في إدارة الوقت والشؤون المالية، وغالبًا ما يشرفون على جميع الشؤون المالية للأسرة ويتحكمون في إنفاق شريكهم أو أفراد الأسرة الآخرين.

الرجل برج السرطان

عادة ما يكون الرجل السرطاني محافظًا بدرجة كافية لفهم أهمية اتخاذ المبادرة، لكنه قد يتردد في القيام بذلك حتى يشعر بالأمان. غالبًا ما يحتاج شركاؤه إلى القيام بالخطوة الأولى، ولكن بمهارة كافية لجعله يشعر كما لو أنه يقود الطريق. هذا فرد معقد وحساس للغاية وخجول ومفرط في حماية أحبائه. عندما يفضل النساء، فإنه يبحث دون وعي عن زوجة وأم مثالية.

الرجل السرطان عاطفي ويستمتع برعاية الآخرين. إنه يرغب في الشعور بالحاجة والحماية، ويتلقى الاهتمام من شريكه من خلال الكلمات الرقيقة والإيماءات الخفية ليجعل يومه ممتعًا. على الرغم من أنه يمكن أن يكون متقلب المزاج ومتشائمًا ومتشبثًا، إلا أنه شريك مبدع وكريم يبحث عن شخص ليشاركه الحياة.

المرأة برج السرطان