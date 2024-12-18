6 فوائد لشرب الحبهان الأسود على الريق

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يساعد ماء الحبهان الأسود في علاج العديد من المشكلات الصحية المزمنة، بدءًا من مشاكل الجهاز الهضمي وصولاً إلى تعزيز صحة القلب. ذلك بفضل غناه بالعناصر الغذائية الأساسية والمركبات الطبيعية ومضادات الأكسدة، التي تتعزز عند نقعه في الماء طوال الليل.

هل تفكر في إضافة كوب من ماء الحبهان الأسود المنقوع إلى روتينك الصباحي؟ إليك الفوائد الصحية المذهلة التي قد يحققها جسمك عند تناول هذا المشروب يوميًا على معدة فارغة لمدة 30 يومًا:

غني بمضادات الأكسدة

ماء الحبهان الأسود المنقوع يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد الجسم على مقاومة الأمراض المزمنة. يبدأ شرب هذا المشروب في الصباح بتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.

تسهيل الهضم

يساهم هذا المشروب في تحفيز الجهاز الهضمي وتخفيف مشكلات مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم. يحتوي الحبهان الأسود على مركبات تعمل على تعزيز إنتاج الإنزيمات الهضمية، مما يسهل عملية هضم الطعام.

صحة الجهاز التنفسي

يعرف ماء الحبهان الأسود بقدرته على تحسين صحة الجهاز التنفسي. الزيوت العطرية الموجودة فيه تساهم في تخفيف الاحتقان وتحسين التنفس، ما يجعل شربه صباحًا مفيدًا للتغلب على مشاكل التنفس.

تحسين نظافة الفم

يتميز ماء الحبهان الأسود بقدرته على تحسين صحة الفم بفضل خصائصه المضادة للميكروبات. يساعد في مكافحة البكتيريا في الفم، مما يقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

إدارة نسبة السكر في الدم

تشير الدراسات إلى أن الحبهان الأسود قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله إضافة مفيدة للأشخاص المصابين بداء السكري.

خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل طبيعي

بفضل مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد ماء الحبهان الأسود في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب.