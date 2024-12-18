حمادة هلال يطرح أغنية "أهالينا ما ربونا"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان حمادة هلال أغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، الأغنية تحمل طابعًا دراميًا مؤثرًا، وتعبر عن مشاعر الحزن والتساؤلات حول أساليب التربية وأثرها على تعامل الأفراد مع تحديات الحياة.



صناع أغنية أهالينا ما ربونا



الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان محمد قماح، وتوزيع هاني محروس، وهى تسلط الضوء على الصراعات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب في الوقت الراهن.

من ناحية أخرى حمادة هلال أعلن عن الأغنية من خلال منشور على حسابه بموقع "إنستجرام"، مشيرًا إلى أن العمل يحمل رسالة عميقة حول التربية والقيم الإنسانية، داعيًا جمهوره لمشاهدتها والتفاعل معها.



كلمات أغنية ياريت أهالينا ما ربونا



كانت كلمات الأغنية كالتالي

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

ف قلوبنا لو حتة قسوة

أهو نأذي بيها اللي أذونا

ربونا ب لأ عيب ما يصحش

سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانة وعن نفسي

جربت أتحمل ما ارتحتش

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

في قلوبنا لو حتة قسوة

أهو نأذي بيها اللي أذونا

معقوله نشوف الناس ديه

قاسية وقلوبها مغبية

وقادرين نغلبها وفي الأخر

نعاملهم برضه بتربية

حتى اللي نقول دول حبايبنا

حطوا الفهلوة في الشوق والهوى

لف ودوران بيلاعبونا

قال كدة قال ايه

بيحبونا

ياريت اهالينا ما رابونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

ف قلوبنا لو حتة قسوه

أهو نأذي بيها اللي أذونا

ربونا ب لأ عيب مايصحش

سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانه وعن نفسي

جربت أتحمل ما ارتحتش.