تحويلات مرورية.. تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير بكوبرى الأميرية.. الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمطلع كوبرى الأميرية فى الإتجاه القادم من محور ترعة الإسماعلية إتجاه أعلى كوبرى الأميرية مع تحويل حركة المرور للقادم من محور ترعة الإسماعيلية الإستكمال بالمحور مروراً بأسفل كوبرى الأميرية فالدوران والعودة من المآوى الدورانى الكائن بجزيرة المنتصف فالإستكمال إتجاه مطلع كوبرى الأميرية مرة أخرى إتجاه مناطق ميدان السواح.

على أن يتم تنفيذ الأعمال (ليلاً ونهاراً) إعتباراً من يوم الخميس الموافق 19/12/2024م ولمدة 15 يوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .