ليلى علوي تحتفل بنجاحها وتستعد لعرض مسرحية جديدة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

ليلى علوي، أيقونة السينما المصرية، تواصل تألقها وإثبات حضورها القوي في عالم الفن. في حدث فني كبير، تم تكريمها من قبل مجلة نيش البريطانية خلال حفل أقيم في العاصمة السعودية الرياض. وقد عبرت النجمة المصرية عن فخرها بهذا التكريم الذي يأتي بعد عام حافل بالأعمال الفنية المميزة.

تكريم استحقاقي:

جاء هذا التكريم تقديراً لمسيرة ليلى علوي الفنية الحافلة وإنجازاتها في عام 2024، حيث قدمت ثلاثة أفلام ناجحة. وقد أشارت ليلى في كلمة ألقتها خلال الحفل إلى أهمية هذا التكريم ودوره في حفزها على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة.

“مشيرة الخطيرة”: عمل مسرحي جديد ومميز:

بالتزامن مع تكريمها، تستعد ليلى علوي لافتتاح مسرحيتها الجديدة “مشيرة الخطيرة” ضمن فعاليات موسم الرياض. تدور أحداث المسرحية حول شخصية “مشيرة”، وهي لصة آثار محترفة تواجه تحديات كوميدية مثيرة بعد خروجها من السجن.

نجوم كبار يشاركون في بطولة المسرحية:

يشارك ليلى علوي في بطولة المسرحية نخبة من النجوم، منهم بيومي فؤاد وسليمان عيد وإيمان السيد. ومن المتوقع أن تحقق المسرحية نجاحاً كبيراً وتلقي إعجاب الجمهور.

موسم الرياض يشهد إقبالاً كبيراً:

يأتي هذا الحدث الفني ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور والنجوم. وقد حرصت إدارة الموسم على استضافة نخبة من الفنانين المصريين والعرب لتقديم عروض فنية متنوعة.